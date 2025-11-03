โค้ชเฮง วิทยา เลาหกุล รักษาการหัวหน้าผู้ฝึกสอนชลบุรี เอฟซี ออกมาพูดแบบไม่มีอ้อมว่าสงสารโค้ชคนใหม่ที่จะเข้ามาคุมทีมชลบุรี เอฟซี เพราะต้องช่วยพัฒนานักเตะ เซินเจิ้น
ควันหลงหลังเกม ฟุตบอลบีวายดี ซีไลออน 6 ลีกหนึ่ง (ไทยลีก 1) 2025-26 เมื่อ 2 พ.ย. ที่ชลบุรี ไดกิ้น สเตเดียม “ฉลามชล”ชลบุรี เอฟซี ที่ยังไม่มีกุนซือใหญ่คนใหม่อย่างเป็นทางการเปิดบ้าน พ่าย บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ที่เพิ่งแต่งตั้ง มาซาทาดะ อิชิอิ อดีตผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน 1-2 ทำให้เจ้าบ้านยังมี 8 คะแนนเท่าเดิม หล่นมารั้งอันดับ 12 ของตาราง
หลังจบการแข่งขัน “โค้ชเฮง” วิทยา เลาหกุล รักษาการหัวหน้าผู้ฝึกสอนชลบุรี เอฟซี ออกมาเปิดเผยว่า พยายามสรรหาโค้ชใหม่อยู่ ถ้าใครมาผมสงสารเขามาก มันต้องนึกถึงคำพูดของคุณเนวิน ชิดชอบ คือ เซินเจิ้น เราต้องพยายามพัฒนาให้เหมือนสมัยนี้ ที่เซินเจิ้น พัฒนาดีมาก เป็นความท้าทายของโค้ชที่จะเข้ามาแล้วพัฒนาสินค้าเซินเจิ้นให้พัฒนากว่านี้ ผมอยากเห็นโค้ชที่เข้าใจวัฒนธรรมชลบุรี”
“ผมชอบคำพูดของคุณเนวิน ที่ต้องเปรียบเทียบ จริงๆ นักบอลที่มีมาตรฐาน 200 คน อยู่ในยุโรป อีก 2,000 คน อยู่แถวยุโรปเหมือนกัน ถ้าเกิน 2,000 คนมาแล้ว ก็เหมือนซื้อหวยครับ มันเป็นความท้าทายของโค้ชที่จะต้องพัฒนา แต่พัฒนายาก เพราะสภาพจิตใจ ความมุ่งมั่นช่วยได้ แต่คุณภาพมันต้องใช้เวลา เลก 2 ก็อาจปรับเปลี่ยนผู้เล่น ประมาณ 2-3 คน”
สำหรับโปรแกรมนัดต่อไป ชลบุรี เอฟซี จะเปิดบ้านพบ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2568 เวลา 18.30 น.