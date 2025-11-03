เฟอร์จิล ฟาน ไดก์ กองหลัง กัปตันทีม ลิเวอร์พูล ออกมาตอบโต้ เวย์น รูนีย์ อดีตกองหน้า แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด หลังวิจารณ์เรื่องขาดภาวะการเป็นผู้นำ โดยชี้ไม่ได้นำมาใส่ใจ
โดยก่อนหน้านี้ รูนีย์ ได้ออกมาวิจารณ์ ฟาน ไดก์ รวมถึง โมฮาเหม็ด ซาลาห์ 2 แข้งจอมเก๋าของ ลิเวอร์พูล ว่าภาษากายที่แสดงออกมาไม่ใช่การเป็นผู้นำทีมหลังจากเพิ่งขยายสัญญากับทีมไป “เวอร์จิล ฟาน ไดก์ และโมฮาเหม็ด ซาลาห์ พวกเขาเซ็นสัญญาฉบับใหม่ แต่ผมไม่คิดว่าพวกเขาจะนำทีมได้อย่างแท้จริงในฤดูกาลนี้
“ผมคิดว่าภาษากายบอกอะไรได้หลายอย่าง และผมคิดว่าเราเห็นภาษากายที่แตกต่างกันเล็กน้อยจากพวกเขาทั้งสอง พวกเขาเป็นสองผู้เล่นระดับท็อปในทีม และถ้าภาษากายของพวกเขาไม่ถูกต้อง นั่นจะส่งผลกระทบต่อทุกคน” รูนีย์ ระบุ
ล่าสุด ฟาน ไดก์ ออกมาตอบโต้คำวิจารณ์ดังกล่าวว่า”ผมไม่ได้ยินเขาพูดเมื่อปีที่แล้ว พูดตามตรง ผมไม่ได้รู้สึกแย่อะไร แค่กลับมาพูดถึงนักเตะคนนี้ ซึ่งแน่นอนว่าเป็นตำนาน เป็นนักเตะคนสำคัญที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคน ผมพูดได้แต่ในแง่ดี”
“แต่ผมรู้สึกว่า คำวิจารณ์นั้น เป็นการวิจารณ์ที่มักง่ายไปหน่อย นั่นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผม มันง่ายที่จะโทษนักเตะรุ่นพี่ แต่เขารู้ดีเช่นเดียวกับคนอื่นๆ ว่าเราร่วมมือกันช่วยเหลือทุกคนให้หลุดพ้นจากเรื่องนี้”
“อย่างที่ผมพูดไป ปีที่แล้วเมื่อทุกอย่างเป็นไปด้วยดี คุณจะไม่ได้ยินเลย มันคือสิ่งที่มันเป็น นักวิจารณ์ ก็ต้องทำหน้าที่นั้นเช่นกัน ดังนั้นมันก็คือสิ่งที่มันเป็น เขามีความคิดเห็น และเราต้องจัดการกับมัน และก็ไม่มีความรู้สึกแย่ๆ อะไรทั้งนั้น ผมไม่ได้ถือสาอะไรเป็นพิเศษ”