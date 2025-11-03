เฟอร์จิล ฟาน ไดก์ กองหลัง กัปตันทีม ลิเวอร์พูล ออกมาตอบโต้ เวย์น รูนีย์ อดีตกองหน้า แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด หลังวิจารณ์เรื่องขาดภาวะการเป็นผู้นำ โดยชี้ไม่ได้นำมาใส่ใจ

โดยก่อนหน้านี้ รูนีย์ ได้ออกมาวิจารณ์ ฟาน ไดก์ รวมถึง โมฮาเหม็ด ซาลาห์ 2 แข้งจอมเก๋าของ ลิเวอร์พูล ว่าภาษากายที่แสดงออกมาไม่ใช่การเป็นผู้นำทีมหลังจากเพิ่งขยายสัญญากับทีมไป “เวอร์จิล ฟาน ไดก์ และโมฮาเหม็ด ซาลาห์ พวกเขาเซ็นสัญญาฉบับใหม่ แต่ผมไม่คิดว่าพวกเขาจะนำทีมได้อย่างแท้จริงในฤดูกาลนี้

“ผมคิดว่าภาษากายบอกอะไรได้หลายอย่าง และผมคิดว่าเราเห็นภาษากายที่แตกต่างกันเล็กน้อยจากพวกเขาทั้งสอง พวกเขาเป็นสองผู้เล่นระดับท็อปในทีม และถ้าภาษากายของพวกเขาไม่ถูกต้อง นั่นจะส่งผลกระทบต่อทุกคน” รูนีย์ ระบุ

Soccer Football – UEFA Champions League – Eintracht Frankfurt v Liverpool – Deutsche Bank Park, Frankfurt, Germany – October 22, 2025 Liverpool’s Virgil van Dijk celebrates after the match REUTERS/Kai Pfaffenbach

 

ล่าสุด ฟาน ไดก์ ออกมาตอบโต้คำวิจารณ์ดังกล่าวว่า”ผมไม่ได้ยินเขาพูดเมื่อปีที่แล้ว พูดตามตรง ผมไม่ได้รู้สึกแย่อะไร แค่กลับมาพูดถึงนักเตะคนนี้ ซึ่งแน่นอนว่าเป็นตำนาน เป็นนักเตะคนสำคัญที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคน ผมพูดได้แต่ในแง่ดี”

“แต่ผมรู้สึกว่า คำวิจารณ์นั้น เป็นการวิจารณ์ที่มักง่ายไปหน่อย นั่นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผม มันง่ายที่จะโทษนักเตะรุ่นพี่ แต่เขารู้ดีเช่นเดียวกับคนอื่นๆ ว่าเราร่วมมือกันช่วยเหลือทุกคนให้หลุดพ้นจากเรื่องนี้”

“อย่างที่ผมพูดไป ปีที่แล้วเมื่อทุกอย่างเป็นไปด้วยดี คุณจะไม่ได้ยินเลย มันคือสิ่งที่มันเป็น นักวิจารณ์ ก็ต้องทำหน้าที่นั้นเช่นกัน ดังนั้นมันก็คือสิ่งที่มันเป็น เขามีความคิดเห็น และเราต้องจัดการกับมัน และก็ไม่มีความรู้สึกแย่ๆ อะไรทั้งนั้น ผมไม่ได้ถือสาอะไรเป็นพิเศษ”

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เช็กสาขาที่นี่! 'โลตัส-แม็คโคร' ใช้สิทธิ 'คนละครึ่ง พลัส' ได้แล้ว เข้าร่วมกว่า 10,000 ร้านทั่วประเทศ
2

จากโกรธกลายเป็นน้ำตาร่วง หลังรออาหารจากไรเดอร์หลายชั่วโมง ภาพที่เห็นทำอารมณ์เปลี่ยน
3

เปิดสาเหตุ ธัญญ่า ประกาศลดสถานะ เป๊ก เป็นไปตามที่ทุกคนคิดแต่ครั้งนี้หนัก
4

ราคาทองวันนี้ 3 พ.ย.68 ประกาศครั้งแรก ร่วงลง เทียบราคาปิดเมื่อวานนี้
5

เพื่อนข้างห้องเล่าระทึก ก่อนพบ 2 ศพในคอนโดรามฯ 2 เผยฝ่ายหญิงเปลือยนอนอยู่ข้างเตียง
6

ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามรถบางชนิดใช้ มอเตอร์เวย์ M81
7

สู้ครั้งสุดท้ายก่อนตาย อดีต ตร.มือปราบน้ำมันเถื่อน ร้อง สว. ปมเงินรางวัลนำจับ รอความเป็นธรรมมา 26 ปี
8

กรมอุตุฯ เตือน 10 วันล่วงหน้า ฝนถล่มต่อเนื่อง เผย ช่วงไหนฝนตกหนัก
9

บุกรวบหนุ่มคาห้องพักเพชรบุรี ซุกยาบ้าเกือบ 3 แสนเม็ด ได้ปืน 3 กระบอก ของกลางอีกเพียบ
10

ยายร้องให้ช่วย 2 หลานเด็กดักแด้ เผยเคยได้รับบริจาคหลายล้าน แต่หมดแล้ว ผญบ.เล่าอีกมุม