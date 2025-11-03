เป๊ป กวาร์ดิโอลา กุนซือของ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ออกมายกย่อง เออร์ลิง เบราต์ ฮาลันด์ กองหน้าตัวเก่งของทีมว่าอยู่ในระดับเดียวกับ ลิโอเนล เมสซี และ ครสิเตียโน โรนัลโด
เออร์ลิง เบราต์ ฮาลันด์ เพิ่งยิงอีก 2 ประตู ในเกมที่ทัพเรือใบสีฟ้า เปิดสนามเอติฮัด สเตเดียม เอาชนะ บอร์นมัธ ไป 3-1 เมื่อวันที่ 2 พ.ย. และทำให้เขายิงไปแล้ว 11 ประตู จากการลงเตะในพรีเมียร์ ลีก แค่ 10 นัด ในฤดูกาลนี้
จากผลงานดังกล่าวทำให้ทาง เป๊ป กวาร์ดิโอลา ออกมาชื่นชมดาวยิงรายนี้ ว่า “เราเล่นได้ดีมากอีกครั้ง เออร์ลิง คือ ตัวตัดสิน, มันคล้าย ๆ กับ เมื่อคุณส่ง เมสซี หรือ คริสเตียโน ลงเล่น มีอิทธิพลกับเกมอย่างมาก”
“ถามว่าเขาไปถึงระดับนั้นหรือยัง? คุณสามารถเห็นตัวเลขของชายคนนี้ โอ้ พระเจ้า ใช่ แน่นอน เขาอยู่ในตัวเลขระดับเดียวกับ คริสเตียโน และ เมสซี”
“ความแตกต่างของคริสเตียโน และ เมสซี คือ พวกเขาทำแบบนั้นมา 15 ปีแล้ว คุณเห็นได้จากเมสซีที่ยังยิงประตู 2-3 ลูก ทุกวัน, คริสเตียโน ก็เช่นกันในซาอุดีอาระเบีย”
“แต่เขา (ฮาลันด์) ก็อยู่ในระดับนั้น และถ้าไม่มีเขา มันคงเป็นงานที่ยากมาก”