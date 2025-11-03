LEGO แบรนด์ของเล่นชื่อดังของโลก เปิดตัวคอลเลกชันใหม่ APXGP Team ทีมแข่งฟอร์มูลา วัน จากภาพยนตร์เรื่อง F1 The Movie ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยคอลเลกชันนี้นอกจากจะมีตัวรถจากทีม APXGP Team ยังมีในส่วนของสองนักขับประจำทีมอย่าง ซอนนี่ เฮย์ส นักซิ่งจอมเก๋า และ โจชัว เพียร์ซ ดาวรุ่งมากฝีมือของทีมด้วย
สำหรับคอลเลกชันนี้ทาง LEGO ได้เปิดให้สั่งพรีออเดอร์แล้ว ในราคา 27.99 เหรียญสหรัฐ หรือราว 909 บาท
