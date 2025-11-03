วูล์ฟแฮมป์ตัน สโมสรในพรีเมียร์ลีก อังกฤษ พิจารณาแต่งตั้ง อีริก เทน ฮาก อดีตผู้จัดการทีม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เป็นกุนซือคนใหม่
โดย วูล์ฟแฮมป์ตัน เพิ่งสั่งปลด วิตอร์ เปไรรา ออกจากตำแหน่งกุนซือเมื่อวันที่ 2 พ.ย. หลังพาทีมไม่ชนะ 10 นัดแรกเลยในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้มีเพียง 2 คะแนน และอยู่อันดับสุดท้ายของตาราง
ล่าสุด “เดวิด ออร์สสตรีน” ผู้สื่อข่าวจาก “ดิ แอธเลติก” เผยว่า วูล์ฟแฮมป์ตัน กำลังเจรจากับ แกรี โอนีล อดีตเฮดโค้ชของพวกเขาเองให้กลับมาคุมทัพอีกครั้ง
นอกจากนั้น “หมาป่า” ก็กำลังพิจารณาทางเลือกอื่นๆ ควบคู่กันไป ซึ่งรวมถึงมีชื่อของ อีริก เทน ฮาก อดีตกุนซือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด วัย 55 ปี โดยสโมสรได้หารือกันภายในแล้ว และแสดงความสนใจที่จะพูดคุยกับ เทน ฮาก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ ยังไม่มีการคาดการณ์การตัดสินใจใดๆ ในเร็วๆ นี้
ทั้งนี้ เทน ฮาก เพิ่งกลับมาว่างงานอีกครั้งหลังจากคุม ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน ไปได้เพียง 3 เกมเท่านั้น