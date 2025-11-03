วูล์ฟแฮมป์ตัน สโมสรในพรีเมียร์ลีก อังกฤษ พิจารณาแต่งตั้ง อีริก เทน ฮาก อดีตผู้จัดการทีม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เป็นกุนซือคนใหม่

โดย วูล์ฟแฮมป์ตัน เพิ่งสั่งปลด วิตอร์ เปไรรา ออกจากตำแหน่งกุนซือเมื่อวันที่ 2 พ.ย. หลังพาทีมไม่ชนะ 10 นัดแรกเลยในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้มีเพียง 2 คะแนน และอยู่อันดับสุดท้ายของตาราง

ล่าสุด “เดวิด ออร์สสตรีน” ผู้สื่อข่าวจาก “ดิ แอธเลติก” เผยว่า วูล์ฟแฮมป์ตัน กำลังเจรจากับ แกรี โอนีล อดีตเฮดโค้ชของพวกเขาเองให้กลับมาคุมทัพอีกครั้ง

นอกจากนั้น “หมาป่า” ก็กำลังพิจารณาทางเลือกอื่นๆ ควบคู่กันไป ซึ่งรวมถึงมีชื่อของ อีริก เทน ฮาก อดีตกุนซือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด วัย 55 ปี โดยสโมสรได้หารือกันภายในแล้ว และแสดงความสนใจที่จะพูดคุยกับ เทน ฮาก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ ยังไม่มีการคาดการณ์การตัดสินใจใดๆ ในเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ เทน ฮาก เพิ่งกลับมาว่างงานอีกครั้งหลังจากคุม ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน ไปได้เพียง 3 เกมเท่านั้น

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568
2

เปิดสาเหตุ ธัญญ่า ประกาศลดสถานะ เป๊ก เป็นไปตามที่ทุกคนคิดแต่ครั้งนี้หนัก
3

จากโกรธกลายเป็นน้ำตาร่วง หลังรออาหารจากไรเดอร์หลายชั่วโมง ภาพที่เห็นทำอารมณ์เปลี่ยน
4

กรมอุตุฯ เตือน 10 วันล่วงหน้า ฝนถล่มต่อเนื่อง เผย ช่วงไหนฝนตกหนัก
5

ราคาทองวันนี้ 3 พ.ย.68 ประกาศครั้งแรก ร่วงลง เทียบราคาปิดเมื่อวานนี้
6

สัญญาณเงียบ ใครเคย "คันทั้งตัว" แต่ไม่เจอผื่น มีบางสิ่งเริ่มทำงานผิดปกติ
7

สู้ครั้งสุดท้ายก่อนตาย อดีต ตร.มือปราบน้ำมันเถื่อน ร้อง สว. ปมเงินรางวัลนำจับ รอความเป็นธรรมมา 26 ปี
8

ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามรถบางชนิดใช้ มอเตอร์เวย์ M81
9

เพื่อนข้างห้องเล่าระทึก ก่อนพบ 2 ศพในคอนโดรามฯ 2 เผยฝ่ายหญิงเปลือยนอนอยู่ข้างเตียง
10

เปิดผลทดสอบ ผ้าอนามัย 20 ตัวอย่าง พบแบรนด์ดัง ใช้เวลาซึมซับเกินเกณฑ์มาตรฐาน