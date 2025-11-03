คริสเตียโน โรนัลโด กองหน้าซูเปอร์สตาร์ อัล นาสเซอร์ และทีมชาติโปรตุเกส ไม่เห็นด้วยว่า ลิโอเนล เมสซี ดาวเตะ อินเตอร์ ไมอามี และทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นนักเตะที่เก่งกว่าตัวเอง
โรนัลโด และเมสซี ถูกเปรียบเทียบกันมาตลอดอาชีพค้าแข้งว่าใครคือนักเตะที่เก่งกว่ากันทว่าก็ยังไม่มีคำตอบชัดเจนเนื่องจากทั้งคู่ก็ต่างประสบความสำเร็จ
ล่าสุด โรนัลโด วัย 40 ปีให้สัมภาษณ์ผ่านรายการยูทูบ “เพียร์ส มอร์แกน อันเซนเซอร์” ของ เพียร์ส มอร์แกน พิธีกรชื่อดัง และเป็นเพื่อสนิทของเจ้าตัวว่า ซึ่งมีคำถามว่า เมสซี เก่งกว่าตัวเองหรือไม่โดย “ซีอาร์ เซเว่น” ตอบว่า “เมสซี เก่งกว่าผมเหรอ? ผมไม่เห็นด้วย ผมไม่อยากถ่อมตัว”
ทั้งนี้ โรนัลโด เคยไปเปิดใจกับรายการของ มอร์แกน มาแล้วหนึ่งครั้งในสมัยที่แตกหักกับ อีริก เทน ฮาก อดีตกุนซือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ก่อนสุดท้ายเจ้าตัวจะย้ายออกจาก “ปีศาจแดง” เป็นหนที่สองในปี 2023