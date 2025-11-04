คาร์โล อันเชล็อตติ กุนซือทีมชาติบราซิล ไม่กังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ของ วินิซิอุส จูเนียร์ แนวรุกจากเรอัล มาดริด พร้อมกับเรียกแข้งรายนี้ติดทัพแซมบ้าอีกครั้ง

ก่อนหน้านี้ วินิซิอุส จูเนียร์ กลายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงในโลกฟุตบอล หลังจากที่เจ้าตัวระเบิดอารมณ์ ตอนถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามในเกมกับ บาร์เซโลนา

อย่างไรก็ตามทาง คาร์โล อันเชล็อตติ ไม่ได้กังวลเรื่องดังกล่าวแม้แต่น้อย และยังเรียกดาวยิงรายนี้เป็นหนึ่งในขุนพลลุยช่วงเบรกทีมชาติในเดือน พ.ย. นี้

“เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับวินิซิอุสเช่นเดียวกับนักเตะคนอื่นที่เรามี ผมได้คุยกับวินิซิอุสเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว ผมบอกกับเขาในสิ่งที่ผมคิด ผมคิดว่าเขาผิดพลาด เขาเข้าใจว่าทำผิดพลาดไปและเขาขอโทษแล้ว ผมเชื่อว่าปัญหานี้ถูกแก้ไขแล้ว เขาเป็นนักเตะที่สำคัญมากสำหรับเรา เขาช่วยเราได้มาก”

“เขาไม่ได้มีปัญหาทั้งที่นี่หรือที่สโมสรของเขา หรือกับโค้ชของเขา ส่วนเรื่องชีวิตส่วนตัวของเขา มันคือชีวิตเขา ผมไม่ใช่พ่อหรือพี่ชายของเขา ผมเป็นแค่โค้ช”

