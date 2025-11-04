เรื่องเศร้าสำหรับวงการลูกหนัง เมื่อ มลาเดน ซิโซวิช กุนซือชาวบอสเนีย ของ เอฟเค ราดนิกกี สโมสรในเซอร์เบีย เสียชีวตระหว่างคุมทีมลงแข่งที่ข้างสนาม

รายงานระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเกมเซอร์เบีย ซูเปอร์ ลีก ระหว่าง เอฟเค ราดนิกกี กับ เอฟเค มลาโดสต์ ลูกานี

ซึ่งทาง มลาเดน ซิโซวิช กุนซือชาวบอสเนียของฝั่งเอฟเค ราดนิกกีได้หมดสติระหว่างคุมทีมที่ข้างสนามในช่วงนาทีที่ 22 ทำให้เกมต้องหยุดเพื่อให้ทีมแพทย์เข้ามาทำการรักษาก่อนจะนำตัวเขาขึ้นรถพยาบาลโดยด่วน แต่สุดท้ายเจ้าตัวก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา

สำหรับ มลาเดน ซิโซวิช เป็นโค้ชวัย 44 ปี ซึ่งก่อนหน้านี้เขาเคยเล่นให้กับทีมชาติบอสเนียไป 4 นัด ในช่วงปี 2008 สมัยเป็นนักเตะด้วย

