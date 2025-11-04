การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ วางมาตรการเข้มข้นให้ทุกสนามในกีฬา ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ปลอดภัยสูงสุด โดยวางแผนในด้านต่าง ๆ ร่วมกันเรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะแผนฉุกเฉิน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญต้องมีพร้อม

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยถึงความพร้อมในการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 โดยจะมีการชิงชัยใน 50 ชนิดกีฬาหลัก รวม 574 เหรียญทอง ที่กรุงเทพมหานคร, จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา ว่า กกท. ได้ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ วางมาตรการไว้อย่างเข้มข้น ให้ทุกสนามในกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ปลอดภัยสูงสุด

ผู้ว่าการกกท. กล่าวต่อว่า ล่าสุดได้เชิญเจ้าหน้าที่จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมาที่ราชมังคลากีฬาสถาน ซึ่งสนามแห่งนี้จะใช้ในพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน และใช้เป็นสนามแข่งขันฟุตบอลชายของทีมชาติไทย เพื่อเก็บข้อมูลในด้านต่าง ๆ เช่น จำนวนผู้เข้าชม ทางเข้าและออกอยู่บริเวณใด เป็นต้น เพื่อจะนำไปประมวลผลและเตรียมแนวทางกรณีที่จะต้องใช้แผนฉุกเฉิน อีกทั้งต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญให้พร้อมในทุกสนามด้วย โดยเฉพาะเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ หรือ เครื่อง AED ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นอย่างมาก

“กกท. ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของผู้เข้าชมกีฬามาเป็นอันดับแรก ดังนั้นทุกสนามในซีเกมส์ครั้งนี้ ต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยระดับเดียวกันทั้งหมด” ดร.ก้องศักด กล่าว

