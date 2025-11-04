พิมล ศรีวิกรม์ ยืนยันทางคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ พร้อมสนับสนุน สมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย ที่เดินหน้า เตรียมจัด การแข่งขันกีฬาสูงอายุนานาชาติ ไทยแลนด์โอเพ่นมาสเตอร์เกมส์ 2026 ครั้งที่ 6 ในวันที่ 17-25 ม.ค.2568 มีชิงชัย 16 กีฬา ณัฐวุฒิ เรืองเวส นายกสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย เปิดใจ มีปัญหาเรื่องงบประมาณ แต่พร้อมกัดฟันสู้เพื่อพัฒนานักกีฬาสูงอายุไทย
นายณัฐวุฒิ เรืองเวส นายกสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการแข่งขันกีฬาสูงอายุนานาชาติ ไทยแลนด์โอเพ่นมาสเตอร์เกมส์ 2026 ครั้งที่ 6 วันที่ 17-25 ม.ค.2568 ร่วมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ นาย อรรถ นานา และ นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล อุปนายกสมาคมฯ, นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส เลขาธิการฯ พร้อมด้วยตัวแทนจากสมาคมต่างๆ ที่ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย (บ้านอัมพวัน)
ก่อนเริ่มการประชุม ประธานการประชุมนำแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต
หลังจากนั้น นายณัฐวุฒิ เรืองเวส นายกสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย ได้เป็นตัวแทนมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์ ที่ได้รับเลือกให้เป็น ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คนใหม่
สำหรับการแข่งขันกีฬาสูงอายุนานาชาติ ไทยแลนด์โอเพ่นมาสเตอร์เกมส์ 2026 ครั้งที่ 6 วันที่ 17-25 ม.ค.2568 มีแข่งขัน 16 ชนิดกีฬา ได้แก่ ยิงธนู วันที่ 17 ม.ค.2568 ที่สนามยิงธนูหัวหมาก กกท. กรีฑา วันที่ 9-11 ม.ค.2568 ที่สนามศุภชลาศัย แบดมินตัน วันที่ 17-21 ม.ค.2568 ที่สนามแบดมินตันที ไทยแลนด์ บางบัวทอง บาสเกตบอล วันที่ 17-25 ม.ค.2568 ที่สนามบาสเกตบอลไฮเทค ประชาอุทิศ 74/1
เพาะกาย วันที่ 24-25 ม.ค.2568 ที่ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค บริดจ์ วันที่ 17-18 ม.ค.2568 ที่ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ ลีลาศ วันที่ 17-19 ม.ค.2568 ที่ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี ฟุตบอล วันที่ 5-9 ม.ค.2568 ที่สนามฟุตบอลห้วยใหญ่ บ้านอำเภอ กองเรือยุทธการ จ.ชลบุรี วันที่ 16-18 ม.ค.2568 และวันที่ 23-25 ม.ค.2568 ที่สนามฟุตบอล ม.รามคำแหง กรุงเทพฯ เกทบอล วันที่ 8-11 ม.ค.2568 ที่สนามจินดารักษ์
กอล์ฟ วันที่ 19-20 ม.ค.2568 ที่สนามกอล์ฟวินด์เซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ คาราเต้ วันที่ 24-25 ม.ค.2568 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 25 ชั้น กกท.กระดานยืนพาย วันที่ 24 ม.ค.2568 ที่ชายหาดพัทยา จ.ชลบุรี ว่ายน้ำ วันที่ 24-25 ม.ค.2568 ที่สระว่ายน้ำ กกท. เทเบิลเทนนิส วันที่ 16-20 ม.ค.2568 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกท เทนนิส วันที่ 17-19 ม.ค.2568 และ วันที่ 24-26 ม.ค.2568 ที่สนามเทนนิส เอฟ บี ที สปอร์ต พาร์ค วู้ดบอล วันที่ 17-22 ม.ค.2568 ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง
มาสคอตรายการนี้ คือ น้องตุ๊กก้า ตัวแทนสัญลักษณ์ของกรุงเทพฯ เป็นตัวแทนของ ความสนุก ตื่นเต้น สดใส และมิตรภาพ ที่นักกีฬาสูงอายุมารวมตัวกัน เพื่อสุขภาพที่ดีแล้วยังได้ความสนุก ความตื่นเต้นแล้ว ยังได้มิตรภาพดีๆ
นายณัฐวุฒิ เรืองเวส นายกสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย เปิดเผยว่า ตอนนี้ ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุ เป็นที่มาในการจัดรายการนี้ ซึ่งจัดแข่งปีละครั้ง แต่ละครั้ง ประสบความสำเร็จ ซึ่ง จัดแข่งประมาณ 14-16 ชนิดกีฬา มีนักกีฬา เข้าร่วม 3,300-3500 คน มีต่างชาติ 500-600 คน
ปีนี้ จะมีการแข่งขันในกทม. เป็นกีฬาที่ยิ่งใหญ่ของนักกีฬาอาวุโส และต่อยอดไปสู่ เวิลด์มาสเตอร์เกมส์ ที่จัด 4 ปีครั้ง แข่งมา 10 ครั้ง ครั้งล่าสุด ที่ไต้หวัน มี 106 ประเทศ เข้าแข่งขัน นักกีฬา 2.5 หมื่นคน 35 ชนิดกีฬา ไทยส่งไป 8 ชนิดกีฬา ได้ 42 เหรียญทอง 21 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง มี นักกีฬาอายุมากที่สุด 105 ปี คุณตาสว่าง จันทร์พราหมณ์ ได้ 4 เหรียญทอง
กีฬาสูงอายุนานาชาติ ได้ในเรื่องสุขภาพ สังคม ผู้อาวุโส มาเจอกัน อดีตทีมชาติมาเจอกัน ภาพลักษณ์ประเทศไทย ที่มีการดูแลเรื่องสวัสดิการผู้สูงอายุ ในแง่เศรษฐกิจนำรายได้เข้าประเทศไทยมหาศาล รายการไทยแลนด์โอเพ่นมาสเตอร์เกมส์ ภาครัฐ แค่ส่งเสริม แต่ขาดเรื่องงบประมาณ 2-3 ครั้งแรก ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ แต่ช่วงหลังจัดแข่งกันเองมากกว่า
ครั้งนี้ ทางสมาคมฯ ได้มาเปิดตัวกับทางโอลิมปิคไทยด้วย ให้มาเป็นพันธมิตร กัน เมื่อได้มาเจอกัน เราไม่ได้มาของบประมาณ แต่อยากมาแนะนำตัวมากกว่า ในบทบาทโอลิมปิคไทย ที่จะของบประมาณจากผู้สนับสนุน
เราอยากให้คนไทยเล่นกีฬาทุกเพศทุกวัยทุกระดับอายุ
ปลูกฝังเรื่องคูณค่าการเล่นกีฬาของเยาวชนว่าการแข่งขันไม่ใช่แค่แพ้ชนะ เป็นเรื่องการฝึกตน เรื่องความเป็นเลิศต้องประสบความสำเร็จ การมาเล่นกีฬาต้องปลอดภัย ไม่มีเรื่องความรุนแรง การล่วงละเมิด
สำหรับการแข่งขัน ในครั้งที่ 6 ปีหน้า ที่มีการแข่งขัน 16 ชนิดกีฬา คาดว่าจะมีนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 4100 คน ส่วนนักกีฬาต่างชาติ 400-500 คน
ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า ทางสมาคมกีฬาผู้สูงอายุมาแสดงความยินดีกับผม และทางโอลิมปิค ได้ยืนยันว่าพร้อมให้การสนับสนุนทุกด้านที่ขอมา ที่ผ่านมาทางโอลิมปิค ให้สนับสนุนสมาคมกีฬา กีฬาแห่งประเทศไทยและกีฬาเป็นเลิศ แต่จริงๆ ต้องสนับสนุนทุกระดับ รวมถึงผู้สูงอายุด้วย
ถ้าทางสมาคมกีฬาผูู้สูงอายุฯ ต้องการให้ช่วย ทางโอลิมปิคไทย เราพร้อมสนับสนุนทุกด้าน ส่วนเรื่องงบประมาณ ทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ติดขัด หลายอย่าง ผมได้หารือกับทางท่าน ณัฐวุฒิ เรืองเวส ว่า ควรจะพูดคุยกับบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ให้มาเป็นสปอนเซอร์หลักของทางโอลิมปิคไทย เช่นเดียวกับทางเกาหลี