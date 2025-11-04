ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และ นายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่วประเทศไทย ได้เดินทางมาตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างและรีโนเวทสระว่ายน้ำ ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่จะใช้เป็นสถานที่แข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่า กกท.ให้การต้อนรับ
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ได้เดินตรวจความคืบหน้าทุกพื้นที่ไล่ตั้งแต่สระกระโดดน้ำที่ตอนนี้ใส่น้ำเรียบร้อยแล้วมีความลึก 5 เมตร จากนั้นมาดูสระว่ายน้ำหลัก 50 เมตร ที่ยังไม่ได้ลงน้ำ พร้อมดูเครื่องปรับระยะสระจาก 50 เมตรเป็น 25 เมตร จากนั้นได้เดินไปดูสระวอร์มด้านข้างที่มีความเสร็จสมบูรณ์แล้ว ส่วนรายละเอียดต่างๆมีการยึดติดที่นั่ง ห้องน้ำ ยังไม่เรียบร้อย แต่ก็ได้วางโครงไว้หมดแล้ว
หลังจากตรวจความคืนหน้าสระว่ายน้ำ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เปิดเผยว่า รู้สึกสบายใจมากที่การก่อสร้างรีโนเวทมีความคืบหน้า ดูจากสายตาแล้วเสร็จทันซีเกมส์แน่นอน และยังได้มีการพูดคุยไทม์ไลน์ต่อว่าหลังจากนี้วันที่ 8 พ.ย.จะมีการลงน้ำที่สระหลักเพียง 1 เมตร เพื่อตรวจดูว่ามีรอยรั่วหรือไม่ หากตรวจสอบแล้วผ่าน ก็จะใส่น้ำทันที เพื่อปรับสภาพน้ำ คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์พร้อมกับผู้รับเหมาส่งมอบให้ กกท.วันที่ 15 พ.ย.นี้
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ยังเผยทิ้งท้ายว่า นอกจากนี้ทางสมาคมกีฬาทางน้ำฯ ก็วางแผนจะทำสถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์กีฬาทางน้ำแบบเต็มรูปแบบเพื่อทุกชนิดกีฬาภายใต้การดูแลของสมาคมกีฬาทางน้ำ โดยจะใช้พื้นที่ของสนามยิงธนูบริเวณด้านข้างของสระว่ายน้ำเป็นส่วนขยายออกไป คาดว่าจะเริ่มทำได้ในปี 2570
สำหรับสระว่ายน้ำ กกท.เมื่อเสร็จสมบูรณ์จะมีความจุ 3,000 ที่นั่ง รองรับทุกกีฬาของสมาคมกีฬาทางน้ำฯ ว่ายน้ำ, โปโลน้ำ, ว่ายน้ำลีลา, กระโดดน้ำ และ ว่ายน้ำมาสเตอร์ รวมถึงชิงแชมป์สระสั้น 25 เมตร สามารถจัดแข่งระดับเอเชียได้ และยังเป็นสระว่ายน้ำที่ทันสมัยที่สุดของประเทศไทย