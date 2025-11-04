ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2025/26 นัดที่ 11 ยังคงระอุ! เมื่อหลายทีมใหญ่ต้องเดินหน้าคว้าชัยเพื่อเก็บแต้มกันต่อเนื่องตั้งแต่ค่ำ วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2568 ไปจนถึงเที่ยงคืน วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2568 ไม่ว่าจะเป็น “เรือใบสีฟ้า” เปิดศึก “หงส์แดง” ในเกมแห่งศักดิ์ศรี และ “ปีศาจแดง” ยกพลเยือนถิ่น “ไก่เดือยทอง” ที่กำลังร้อนแรงสุดขีด ชมสดทุกแมตช์ได้ครบทาง Monomax และบางคู่ผ่านหน้าจอ ช่อง MONO29
เปิดสนามในคืนวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน เวลา 19.30 น. กับศึกใหญ่ “ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์” เปิดบ้านรับ “แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด” คู่บิ๊กแมตช์ที่เต็มไปด้วยแท็กติกสุดเข้มข้นของสองกุนซือที่ต่างต้องการสามแต้มเพื่อขยับอันดับบนตาราง ถ่ายทอดสดทาง Monomax ต่อด้วยเวลา 22.00 น. สองคู่พร้อมกัน “เอฟเวอร์ตัน พบ ฟูแล่ม” ซึ่งคู่นี้ถ่ายทอดสดพิเศษทั้ง Monomax และ ช่อง MONO29 อีกคู่เป็น “เวสต์แฮม ยูไนเต็ด พบ เบิร์นลีย์” ที่ต่างก็ต้องการชัยชนะเพื่อหนีอันดับท้ายตาราง
ข้ามเข้าสู่ วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2568 เวลา 00.30 น. (คืนวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2568) “ซันเดอร์แลนด์” เปิดบ้านรับ “อาร์เซน่อล” ปืนใหญ่ฟอร์มร้อนแรงยังคงรักษาอันดับจ่าฝูง ก่อนจะปิดท้ายด้วยเกมเช้ามืดใน เวลา 03.00 น. “เชลซี” พบ “วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส” ที่พร้อมวัดศักดิ์ศรีความเก๋าของสิงห์บลูในถิ่นสแตมฟอร์ด บริดจ์ ทั้งหมดถ่ายทอดสดทาง Monomax
จากนั้นช่วงค่ำวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2568 ยังคงอัดแน่นด้วยเกมเดือดถึง 4 คู่ พร้อมกันในเวลา 21.00 น. ได้แก่ ศึกดาร์บี้แห่งลอนดอนตอนใต้ “คริสตัล พาเลซ พบ ไบรท์ตันฯ”, “แอสตัน วิลล่า พบ บอร์นมัธ” สิงห์ผงาดหวังสามแต้มในบ้าน, “เบรนท์ฟอร์ด พบ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด” เกมวัดคมสองทีมสไตล์รุกจัด และ แมตช์ชี้ชะตาหนีตกชั้น “น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ ลีดส์ ยูไนเต็ด” ก่อนปิดท้ายสัปดาห์ด้วยไฮไลต์แห่งสุดสัปดาห์กับศึกซูเปอร์บิ๊กแมตช์ เวลา 23.30 น. “แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พบ ลิเวอร์พูล” ที่ทั้งคู่ต่างมีเป้าหมายเดียวคือ “ชัยชนะ” เพื่อแย่งตำแหน่งรองจ่าฝูงบนตารางคะแนน ยิงสดทาง Monomax
