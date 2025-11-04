สื่อรายงาน เฟอร์จิล ฟาน ไดก์ กองหลังกัปตันทีม ลิเวอร์พูล อยากย้ายไปร่วมทีม เรอัล มาดริด ในฤดูกาลนี้มากทว่า “ราชันชุดขาว” ไม่สนใจคว้าตัวก่อนจะต่อสัญญาใหม่กับ “หงส์แดง”
ย้อนไปเมื่อก่อนจบฤดูกาลที่ผ่านมา ฟาน ไดก์ กำลังจะหมดสัญญากับ ลิเวอร์พูล ในซัมเมอร์ 2025 ทว่าสุดท้ายเจ้าตัวก็ได้ต่อสัญญาใหม่กับ “หงส์แดง” ออกไปอีก 2 ปี
ทว่าล่าสุด “โชเซ เฟลิกซ์ ดิอาซ” ผู้สื่อข่าวชาวสเปนเผยว่า ดาวเตะวัย 34 ปีรายนี้อยากย้าย เรอัล มาดริด ในซีซั่นนี้ โดยเอเยนต์ของเขาติดต่อ “ราชันชุดขาว” และนักเตะก็รอจนถึงวันสุดท้ายเพื่อจะไปอยู่ในถิ่น ซานติอาร์โก เบร์นาเบว
อย่างไรก็ตาม เรอัล มาดริด ไม่สนใจคว้าปราการหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์รายนี้ ทำให้ ฟาน ไดก์ ตัดสินใจยอมรับข้อเสนอต่อสัญญาจาก ลิเวอร์พูล
ทั้งนี้ ฟาน ไดก์ เตรียมพา ลิเวอร์พูล ลงสนามด้วยการเปิด แอนฟิลด์ พบ เรอัล มาดริด ในศึกยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก 2025-26 รอบลีกเฟส วันที่ 4 พ.ย.นี้ ซึ่ง เทรนต์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ อดีตแข้ง “หงส์แดง” ที่ย้ายออกไปเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาจะกลับมาเยือนถิ่นเก่าเป็นหนแรกด้วย