คริสเตียโน โรนัลโด กองหน้าซูเปอร์สตาร์ทีมชาติโปรตุเกส และอัล นาสเซอร์ ยอมรับว่ารู้สึกปวดใจที่เห็น แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด อดีตต้นสังกัดทำผลงานได้น่าผิดหวังในช่วงหลายปีหลัง พร้อมเผย เคยเกือบได้ย้ายร่วมทัพ อาร์เซนอล
โดย โรนัลโด เคยค้าแข้งกับ แมนฯ ยูไนเต็ด 2 หนเมื่อปี 2003–2009 และ2021–2022 ซึ่ง “ปีศาจแดง” ถือเป็นทีมแจ้งเกิดให้กับเขาในวงการลูกหนังด้วย
อย่างไรก็ตามในช่วงหลัง แมนฯ ยูไนเต็ด ทำผลงานได้น่าผิดหวังโดยเฉพาะเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาซึ่งพวกเขาจบในอันดับ 15 ของตารางพรีเมียร์ลีก และชวดแชมป์ทุกรายการ
ล่าสุด โรนัลโด ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการยูทูบ “เพียร์ส มอร์แกน อันเซนเซอร์” ของ เพียร์ส มอร์แกน พิธีกรชื่อดัง ว่ารู้สึกปวดใจที่เห็นอดีตต้นสังกัดต้องมาอยู่ในจุดนี้ “ผมปวดใจที่เห็น แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เป็นแบบนี้ ผมเคยคว้าแชมป์แชมเปียนส์ ลีกที่นั่น ได้บัลลงดอร์ที่นั่น”
“ผมเล่นที่นั่นมาหลายปี ผมคว้าแชมป์ที่นั่น 14 รายการ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยังคงอยู่ในใจผม ผมรักสโมสรฟุตบอลแห่งนี้ แต่ตอนนี้พวกเขาไม่มีโครงสร้างทีมอีกต่อไปแล้ว”
“มีนักเตะเก่งๆ อยู่ที่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แต่ในใจพวกเขากลับไม่มีความรู้เลยว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด คืออะไร”
นอกจากนั้น “ซีอาร์ เซเว่น” เผยว่า เกือบได้ย้ายไปอยู่กับ อาร์เซนอล ในสมัยที่ อาร์แซน เวนเกอร์ คุมทัพ “ผมเกือบจะเป็นนักเตะ อาร์เซนอล แล้ว ผมจะไม่บอกว่าผมหลงใหลสโมสรนี้ แต่ผมชอบ อาร์เซนอล ผมชอบทีมของพวกเขา ผมชอบวิธีการเล่นของพวกเขา”