เป๊ป กวาร์ดิโอลา กุนซือ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ กระตุ้นลูกทีมต้องยกระดับการครองบอลให้ดีกว่านี้หากอยากจะเป็นทีมลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีก
โดย แมนฯ ซิตี้ ทำผลงานได้ดีต่อเนื่องด้วยการชนะ 5 นัดรวดในพรีเมียร์ลีกหลังล่าสุดเปิดบ้านถล่ม เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 3-0 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.
จากผลที่เกิดขึ้นทำให้ “เรือใบสีฟ้า” มีเพิ่มเป็น 37 คะแนนจาก 17 นัดอยู่อันดับ 2 ตารางโดยตามหลัง อาร์เซนอล จ่าฝูง 2 คะแนนเช่นเดิมในจำนวนนัดเท่ากัน
หลังเกม เป๊ป พูดถึงโอกาสลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกของทีมในฤดูกาลนี้ว่า “การครองบอลของเรายังไม่ดี เราเสียบอลบ่อยเพราะเราไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่จะเจาะแนวรับ และก้าวไปอีกขั้น”
“เพราะนักเตะไม่กล้าที่จะทำแบบนั้น แต่เราจะปรับปรุงได้เพราะเราเปิดกว้างมาก กลุ่มนักเตะยอดเยี่ยม เราจะพยายามทำมันให้ได้ ผมมีความสุข แต่การเล่นบอลของเราต้องปรับปรุง ไม่อย่างนั้นมันจะไม่เพียงพอที่จะเป็นผู้ท้าชิงแชมป์ลีกในเดือนมี.ค. หรือเม.ย.”
นอกจากนั้นเฮดโค้ชวัย 54 ปียังกล่าวถึงฟอร์มของ แบร์นาโด ซิลวา กัปตันทีมว่าต้องการทำผลงานให้ดีกว่านี้ “แบร์นี คือจุดอ่อนของผม เขาเก่งมาก แต่ในวันนี้เขาต้องเล่นให้ดีกว่านี้ วันนี้ผมไม่พอใจกับเขา และเขาก็เป็นนักเตะคนโปรดของผม แต่ในวันนี้ผมไม่พอใจกับเขา”
“เขารู้ดีว่าเราต้องทำอะไรเพื่อให้เล่นได้ดีขึ้น แต่เขามีสัญชาตญาณพิเศษในการแข่งขัน และในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เขาก็สามารถก้าวขึ้นมาช่วยได้ เขาลงเล่นให้กับผมมากที่สุดในทีม และนั่นเป็นเพราะเขาไว้ใจได้และสามารถเล่นได้ถึงห้าตำแหน่ง”