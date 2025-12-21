เป๊ป กวาร์ดิโอลา กุนซือ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ กระตุ้นลูกทีมต้องยกระดับการครองบอลให้ดีกว่านี้หากอยากจะเป็นทีมลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีก

โดย แมนฯ ซิตี้ ทำผลงานได้ดีต่อเนื่องด้วยการชนะ 5 นัดรวดในพรีเมียร์ลีกหลังล่าสุดเปิดบ้านถล่ม เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 3-0 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.

จากผลที่เกิดขึ้นทำให้ “เรือใบสีฟ้า” มีเพิ่มเป็น 37 คะแนนจาก 17 นัดอยู่อันดับ 2 ตารางโดยตามหลัง อาร์เซนอล จ่าฝูง 2 คะแนนเช่นเดิมในจำนวนนัดเท่ากัน

Soccer Football – Premier League – Manchester City v West Ham United – Etihad Stadium, Manchester, Britain – December 20, 2025 Manchester City manager Pep Guardiola reacts towards Manchester City’s Josko Gvardiol at the end of the match REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY.

 

หลังเกม เป๊ป พูดถึงโอกาสลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกของทีมในฤดูกาลนี้ว่า “การครองบอลของเรายังไม่ดี เราเสียบอลบ่อยเพราะเราไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่จะเจาะแนวรับ และก้าวไปอีกขั้น”

“เพราะนักเตะไม่กล้าที่จะทำแบบนั้น แต่เราจะปรับปรุงได้เพราะเราเปิดกว้างมาก กลุ่มนักเตะยอดเยี่ยม เราจะพยายามทำมันให้ได้ ผมมีความสุข แต่การเล่นบอลของเราต้องปรับปรุง ไม่อย่างนั้นมันจะไม่เพียงพอที่จะเป็นผู้ท้าชิงแชมป์ลีกในเดือนมี.ค. หรือเม.ย.”

นอกจากนั้นเฮดโค้ชวัย 54 ปียังกล่าวถึงฟอร์มของ แบร์นาโด ซิลวา กัปตันทีมว่าต้องการทำผลงานให้ดีกว่านี้ “แบร์นี คือจุดอ่อนของผม เขาเก่งมาก แต่ในวันนี้เขาต้องเล่นให้ดีกว่านี้ วันนี้ผมไม่พอใจกับเขา และเขาก็เป็นนักเตะคนโปรดของผม แต่ในวันนี้ผมไม่พอใจกับเขา”

“เขารู้ดีว่าเราต้องทำอะไรเพื่อให้เล่นได้ดีขึ้น แต่เขามีสัญชาตญาณพิเศษในการแข่งขัน และในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เขาก็สามารถก้าวขึ้นมาช่วยได้ เขาลงเล่นให้กับผมมากที่สุดในทีม และนั่นเป็นเพราะเขาไว้ใจได้และสามารถเล่นได้ถึงห้าตำแหน่ง”

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