มิเกล อาร์เตตา ผู้จัดการทีม อาร์เซนอล ระบุว่า เขาไม่ได้สนใจกับการที่ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ กำลังเบียดขึ้นมาเพื่อท้าชิงแชมป์พรีเมียร์ลีก พร้อมเผยได้ความมั่นใจมากขึ้นหลังจะเป็นจ่าฝูงถึงช่วงคริสต์มาส
โดย อาร์เซนอล บุกเฉือน เอฟเวอร์ตัน แบบหืดจับ 1-0 ในเกมพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2025-26 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. จากประตูชัยของ วิกตอร์ เยอเคเรส ที่ซัดจุดโทษเข้าไปในนาที 26
จากผลที่เกิดขึ้นทำให้ “ปืนใหญ่” มีเพิ่มเป็น 39 คะแนนจาก 17 นัดแซง แมนเชสเตอร์ ซิตี้ กลับมายึดตำแหน่งจ่าฝูงอีกครั้งด้วยการมีแต้มมากกว่า 2 คะแนนในจำนวนเกมเท่ากัน
หลังการแข่งขัน อาร์เตตา ระบุว่า เขาไม่ได้สนใจผลงานของ แมนฯ ซิตี้ ที่ขึ้นมาเบียดลุ้นแชมป์เต็มตัวว่า “เราไม่ได้มองเรื่องนั้น ผมรู้ว่าพวกคุณมองอยู่ สิ่งเดียวที่เราควบคุมได้คือผลงานและผลลัพธ์ของเราเอง และเรารู้ว่ามันจะยาวนานแค่ไหน และลีกนี้ยากแค่ไหน แค่นั้นแหละ สนุกกับทุกวัน ทำดีที่สุด และรอดูว่าเราจะได้ผลอย่างไร”
นอกจากนั้นเฮดโค้ชวัย 43 ปียังระบุว่าการที่ “ปืนใหญ่” นำจ่าฝูงในช่วงคริสต์มาสทำให้เขามีความมั่นใจมากขึ้น “มันทำให้ผมเชื่อมั่น และไว้วางใจในระดับการเล่น รวมถึงความสม่ำเสมอของมัน”
“มันยากมากที่จะทำได้ในลีกนี้ ดังนั้นมันจึงหมายความว่าทีมรักษามาตรฐานได้อย่างสม่ำเสมอ เราสนุกกับกระบวนการคว้าชัยชนะ เราจะต้องเผชิญกับสถานที่ซึ่งยากลำบาก และช่วงเวลาที่ยากลำบาก เราได้ผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆ มามากมายแล้ว และเราก็มาถึงจุดนี้แล้ว”