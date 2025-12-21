TLSS (ทีแอลเอสเอส) แบรนด์อุปกรณ์กีฬาฟุตบอลชั้นนำจากประเทศจีนที่ก่อตั้งในปี 2018 ได้ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยภายใต้ชื่อ “TLSS Thailand” โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท บูทรูม จำกัด หรือที่รู้จักกันในนาม “Ari Football” ร้านอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลอันดับ 1 ของเมืองไทย เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
โดยงานแถลงข่าวเปิดตัว TLSS Thailand อย่างเป็นทางการเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2568 ณ Ari Football สาขา One Bangkok ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณศิวัช วสันตสิงห์ กรรมการผู้จัดการบริษัท บูทรูม จำกัด , Mr. Edison Den ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ TLSS พร้อมด้วย คุณอภิวัชร ฉายอรุณ ผู้จัดการแบรนด์ TLSS Thailand ริแอน รัช นักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ชุดเหรียญทองแดงซีเกมส์ 2025 และ จักรพันธ์ พรใส จากทีมขอนแก่น เอฟซีและAri Presenter รวมถึงแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้อย่างคับคั่ง
ซึ่งในโอกาสสำคัญของการเปิดตัวแบรนด์ในประเทศไทยในครั้งนี้ ทาง TLSS จึงได้มีการสร้างสรรค์คอลเลคชัน “TLSS TACTICIAN.GOAT Ari Football Special Collection” สีพิเศษ เพื่อสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ให้กับ ตลาดอุปกรณ์ฟุตบอลไทย พร้อมเปิดตัว TLSS Presenter 3 คนแรกของประเทศไทยทั้ง “สิรภพ วันดี” นักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดเหรียญเงินซีเกมส์ 2025 จากสโมสรชลบุรี เอฟซี พร้อมด้วยสองตัวรุกชาวบราซิล “กาก้า เมนเดส” จอมทัพจากสโมสรการท่าเรือ เอฟซี และ “สเตนิโอ จูเนียร์” กองหน้าจากสโมสรระยอง เอฟซี อีกด้วย
การผนึกกำลังครั้งสำคัญนี้ ถือเป็นการผสานจุดแข็งระหว่างแบรนด์อุปกรณ์กีฬาฟุตบอลชั้นนำจากประเทศจีนกับร้านขายอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลชั้นนำของประเทศไทย เพื่อร่วมกันยกระดับและสนับสนุนอุตสาหกรรมฟุตบอลของประเทศไทย ภายใต้ระบบ Football Ecosystem แบบครบวงจร ที่ส่งเสริมให้ผู้เล่นสามารถแสดงศักยภาพในสนามได้เต็มที่ พร้อมทั้งช่วยรักษาสภาพร่างกายของผู้เล่น ซึ่งเป็นการนำเสนอสินค้าคุณภาพ ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดีในราคาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้
TLSS ให้ความสำคัญกับคุณภาพและคุณสมบัติของสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดตัวรองเท้าฟุตบอลครั้งแรกในปี 2024ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับผู้เล่นทุกตำแหน่ง โดยชื่อรุ่นถูกถอดมาจาก “ประเภท” ของนักฟุตบอล 4 ประเภทหลัก ซึ่งสอดคล้องกับคุณสมบัติการใช้งานของรองเท้าแต่ละคู่ที่สุด ได้แก่ T – Tactician (ผู้นำและควบคุมเกม), L – Libero (ผู้เล่นอเนกประสงค์), S – Sweeper (ผู้เล่นที่ทรงพลัง)และ S – Striker (ผู้เล่นสายจู่โจม) ซึ่งทาง TLSS Thailand ได้มีการนำรองเท้าฟุตบอลทั้ง 4 รุ่นนี้เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยด้วยเช่นกัน โดยมีช่องทางจัดจำหน่ายทั้งในช่องทางออนไลน์ Tiktok และ Shopee และสินค้า TLSS TACTICIAN.GOAT Ari Football Special Collection จะมีจำหน่ายเฉพาะหน้าร้าน Ari Football สาขา One Bangkok เท่านั้น