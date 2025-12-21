สโมสรฟุตบอลการท่าเรือฯ แถลงขออภัยแฟนบอลของทีมและน้อมรับบทลงโทษ หลังส่งผู้เล่นต่างชาติลงสนามเกินโควตา
การท่าเรือ เอฟซี แถลงยอมรับว่าเกิดข้อผิดพลาดในการส่งผู้เล่นต่างชาติลงสนามเกินจำนวนที่กำหนดไว้จริงพร้อมน้อมรับบทลงโทษ จากคณะกรรมการวินัยฯ หลังสามารถเอาชนะ ทรู แบงค็อกฯ 2-0 ในการแข่งขันฟุตบอลช้าง เอฟเอคัพ รอบ 32 ที่สนามแพท สเตเดียม เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2568
ตามระเบียบของฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอล รายการ ช้าง เอฟเอ คัพ กรณีสโมสรในระดับเดียวกัน พบกัน ให้ยึดการส่งผู้เล่นต่างชาติ ลงสนาม ตามกฎระเบียบของลีกดังกล่าว ทำให้เกมระหว่าง การท่าเรือ เอฟซี พบกับ ทรู แบงค็อกฯ ทั้งสองสโมสร สามารถส่งผู้เล่นต่างชาติลงสนาม ได้จำนวน 5+2 คน คือ ผู้เล่นโควตาต่างชาติทุกสัญชาติ 5 ราย และ ผู้เล่นโควตาอาเซียน 2 ราย แต่ในนาทีที่ 79 เป็นต้นไป สโมสร การท่าเรือฯ กลับส่งผู้เล่นโควตาผู้เล่นต่างชาติลงสนามเกินกำหนด
ผู้บริหาร โค้ช และทีมงานภาคสนามของสโมสร การท่าเรือ เอฟ.ซี. ใคร่ขอโทษแฟนบอลทุกท่าน ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นับเป็นความเสียหายใหญ่ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นของสโมสรฯ รวมถึงส่งผลกระทบต่อเป้าหมายและความสำเร็จของสโมสร ในฤดูกาล 2025/26 สโมสรฯ จะได้แก้ไขปรับปรุงในความละเอียดถี่ถ้วน และระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าวขึ้นอีก