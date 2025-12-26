เช็กรายชื่อด่วน! คุณคือผู้โชคดีจากกิจกรรมตัดคูปอง ‘มติชน-ข่าวสด เชียร์ทัพกีฬาไทย ลุ้นโชคใหญ่’ หรือไม่? จับรางวัลเรียบร้อยแล้ว ผู้ร่วมสนุกกับกิจกรรมดังกล่าว สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ด้านล่างนี้
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม มติชน-ข่าวสด เชียร์ทัพกีฬาไทย ลุ้นโชคใหญ่ แคมเปญ ‘มติชน – ข่าวสด เชียร์ทัพกีฬาไทย 2025’ ด้วยการร่วมสนุกง่ายๆ เพียง ‘ตัด-กรอก-ส่ง’ จากหนังสือพิมพ์มติชน, หนังสือพิมพ์ข่าวสด, หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ และนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ โดยร่วมสนุกมาตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 18 ธันวาคม 2568 และกำหนดจับรางวัลผู้โชคดีในวันที่ 23 ธันวาคม 2568 กิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้สนใจร่วมส่งคูปองเข้ามาอย่างล้นหลาม เป็นจำนวนกว่า 1 ล้านใบ เพื่อลุ้นรางวัลมูลค่ากว่าล้านบาท
รางวัลที่ 1 รถยนต์ ALL NEW MG3 HYBRID+ มูลค่า 619,900 บาท จำนวน 1 รางวัล
ยินดีกับ คุณประเสริฐ กาวี ผู้โชคดีจาก จังหวัดแพร่
รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ All New Honda SCOOPY รุ่น Club12 ล้อแม็ก สีขาว-เทา มูลค่า คันละ 55,100 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 275,500 บาท
ยินดีกับ 1. คุณวรพงศ์ เพ็ญภาค ผู้โชคดีจาก กรุงเทพฯ
- คุณปิยะรัตน์ มาลาหอม ผู้โชคดีจาก จังหวัดอุบลราชธานี
- คุณทองใหม่ กระทุ่มนา ผู้โชคดีจาก จังหวัดปราจีนบุรี
- คุณประเสริฐ ประสบศีล ผู้โชคดีจาก กรุงเทพฯ
- จ.ส.อ. สมศักดิ์ อุดมพรมนตรี ผู้โชคดีจาก จังหวัดสมุทรสงคราม
รางวัลที่ 3 โทรศัพท์ iPhone Air 256 GB จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 39,900 บาท รวมมูลค่า 119,700 บาท
ยินดีกับ 1. คุณศราวุธ ธงอาษา ผู้โชคดีจาก จังหวัดขอนแก่น
- คุณประจิต ถนัดค้า ผู้โชคดีจาก จังหวัดร้อยเอ็ด
- คุณอำนวย บำเพ็ญศิล ผู้โชคดีจาก จังหวัดนนทบุรี
รางวัลที่ 4 ตั๋วชมภาพยนตร์ Major Cineplex จำนวน 15 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท รวมมูลค่า 45,000 บาท
ยินดีกับ 1. คุณทักษพร จันทร์งาม ผู้โชคดีจาก จังหวัดสมุทรสาคร
- คุณเซี่ยมเจ็ง คงสุภาพศิริ ผู้โชคดีจาก จังหวัดสมุทรสาคร
- คุณพิศณุพงศ์ บันลือวงศ์ ผู้โชคดีจาก จังหวัดราชบุรี
- คุณสุจินต์ธร เพ็ญภาค ผู้โชคดีจาก กรุงเทพฯ
- คุณวิเศษ มั่นบุญนาค ผู้โชคดีจาก จังหวัดปทุมธานี
- คุณสมศักดิ์ สุรินต๊ะ ผู้โชคดีจาก กรุงเทพฯ
- คุณสมพล พฤกษาเกษมสุข ผู้โชคดีจาก จังหวัดนนทบุรี
- คุณบัว พร้อมสันเทียะ ผู้โชคดีจาก กรุงเทพฯ
- คุณณัฐมน บัณฑุชัย ผู้โชคดีจาก จังหวัดพิษณุโลก
- คุณสุธี เอี้ยวพาเจริญ ผู้โชคดีจาก จังหวัดเชียงใหม่
- คุณบุญเหลือ รอดพันธ์ ผู้โชคดีจาก จังหวัดเพชรบุรี
- คุณอดุลย์ ช้วนรักธรรม ผู้โชคดีจาก กรุงเทพฯ
- ด.ญ.ปนิตา จุตพิทพรจันทร์ ผู้โชคดีจาก จังหวัดนครปฐม
- คุณณรงค์พล เจริญวิภาดา ผู้โชคดีจาก จังหวัดนนทบุรี
- คุณโอกาส ธรรมสุนทร ผู้โชคดีจาก กรุงเทพฯ
เงื่อนไขการรับรางวัล
- บริษัทจะติดต่อเพื่อนัดหมายวันและเวลารับของรางวัล
- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน ระบุชื่อ ที่อยู่ ให้ตรงตามที่กรอกไว้ในคูปอง พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง ตามวัน – เวลา ที่ทางบริษัทได้ทำการนัดหมาย ที่ บริษัท ข่าวสด จำกัด เลขที่ 40/10 ถนนเทศบาลนิมิตใต้ หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หากไม่ได้มารับตามวัน – เวลา ที่ทางบริษัทได้ทำการนัดหมาย ให้มารับภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์
- รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
- ในกรณีผู้โชคดีได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
- หากมีการปลอมแปลงคูปองชิงโชค หรือดัดแปลงแก้ไข ทําซํ้า ซึ่งได้มาโดยมิชอบทางกฏหมาย บริษัทจะถือว่าเป็นโมฆะ และจะดําเนินคดีตามกฎหมาย
- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จาย 5% จากมูลค่าของรางวัลทั้งหมด ตามระเบียบของกรมสรรพากร
- การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- พนักงาน บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน), บริษัท ข่าวสด จํากัด และบริษัทในเครือ รวมถึงคณะกรรมการดําเนินงาน พร้อมครอบครัว เครือญาติ ที่มีนามสกุลเดียวกัน ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากกิจกรรมนี้
- หากพบข้อสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2580-0021 ต่อ 1605 ในวันและเวลาทําการ (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.)
หลักฐานในการรับรางวัล
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
- กรณีเป็นเด็ก : สำเนาสูติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
กรณีรับรางวัลแทน ต้องแสดงหลักฐาน ดังนี้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้ได้รับรางวัล จำนวน 1 ชุด
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1 ชุด และเอกสารมอบฉันทะจากผู้ได้รับรางวัล