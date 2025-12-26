เช็กรายชื่อด่วน! คุณคือผู้โชคดีจากกิจกรรมตัดคูปอง ‘มติชน-ข่าวสด เชียร์ทัพกีฬาไทย ลุ้นโชคใหญ่’ หรือไม่? จับรางวัลเรียบร้อยแล้ว ผู้ร่วมสนุกกับกิจกรรมดังกล่าว สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ด้านล่างนี้

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม มติชน-ข่าวสด เชียร์ทัพกีฬาไทย ลุ้นโชคใหญ่ แคมเปญ ‘มติชน – ข่าวสด เชียร์ทัพกีฬาไทย 2025’ ด้วยการร่วมสนุกง่ายๆ เพียง ‘ตัด-กรอก-ส่ง’ จากหนังสือพิมพ์มติชน, หนังสือพิมพ์ข่าวสด, หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ และนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ โดยร่วมสนุกมาตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 18 ธันวาคม 2568 และกำหนดจับรางวัลผู้โชคดีในวันที่ 23 ธันวาคม 2568 กิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้สนใจร่วมส่งคูปองเข้ามาอย่างล้นหลาม เป็นจำนวนกว่า 1 ล้านใบ เพื่อลุ้นรางวัลมูลค่ากว่าล้านบาท

 

รางวัลที่ 1 รถยนต์ ALL NEW MG3 HYBRID+ มูลค่า 619,900 บาท จำนวน 1 รางวัล

ยินดีกับ คุณประเสริฐ กาวี ผู้โชคดีจาก จังหวัดแพร่

 

รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ All New Honda SCOOPY รุ่น Club12 ล้อแม็ก สีขาว-เทา มูลค่า คันละ 55,100 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 275,500 บาท

ยินดีกับ 1. คุณวรพงศ์ เพ็ญภาค ผู้โชคดีจาก กรุงเทพฯ

  1. คุณปิยะรัตน์ มาลาหอม ผู้โชคดีจาก จังหวัดอุบลราชธานี
  2. คุณทองใหม่ กระทุ่มนา ผู้โชคดีจาก จังหวัดปราจีนบุรี
  3. คุณประเสริฐ ประสบศีล ผู้โชคดีจาก กรุงเทพฯ
  4. จ.ส.อ. สมศักดิ์ อุดมพรมนตรี ผู้โชคดีจาก จังหวัดสมุทรสงคราม

 

รางวัลที่ 3 โทรศัพท์ iPhone Air 256 GB จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 39,900 บาท รวมมูลค่า 119,700 บาท

ยินดีกับ 1. คุณศราวุธ ธงอาษา ผู้โชคดีจาก จังหวัดขอนแก่น

  1. คุณประจิต ถนัดค้า ผู้โชคดีจาก จังหวัดร้อยเอ็ด
  2. คุณอำนวย บำเพ็ญศิล ผู้โชคดีจาก จังหวัดนนทบุรี

 

รางวัลที่ 4 ตั๋วชมภาพยนตร์ Major Cineplex จำนวน 15 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท รวมมูลค่า 45,000 บาท

ยินดีกับ 1. คุณทักษพร จันทร์งาม ผู้โชคดีจาก จังหวัดสมุทรสาคร

  1. คุณเซี่ยมเจ็ง คงสุภาพศิริ ผู้โชคดีจาก จังหวัดสมุทรสาคร
  2. คุณพิศณุพงศ์ บันลือวงศ์ ผู้โชคดีจาก จังหวัดราชบุรี
  3. คุณสุจินต์ธร เพ็ญภาค ผู้โชคดีจาก กรุงเทพฯ
  4. คุณวิเศษ มั่นบุญนาค ผู้โชคดีจาก จังหวัดปทุมธานี
  5. คุณสมศักดิ์ สุรินต๊ะ ผู้โชคดีจาก กรุงเทพฯ
  6. คุณสมพล พฤกษาเกษมสุข ผู้โชคดีจาก จังหวัดนนทบุรี
  7. คุณบัว พร้อมสันเทียะ ผู้โชคดีจาก กรุงเทพฯ
  8. คุณณัฐมน บัณฑุชัย ผู้โชคดีจาก จังหวัดพิษณุโลก
  9. คุณสุธี เอี้ยวพาเจริญ ผู้โชคดีจาก จังหวัดเชียงใหม่
  10. คุณบุญเหลือ รอดพันธ์ ผู้โชคดีจาก จังหวัดเพชรบุรี
  11. คุณอดุลย์ ช้วนรักธรรม ผู้โชคดีจาก กรุงเทพฯ
  12. ด.ญ.ปนิตา จุตพิทพรจันทร์ ผู้โชคดีจาก จังหวัดนครปฐม
  13. คุณณรงค์พล เจริญวิภาดา ผู้โชคดีจาก จังหวัดนนทบุรี
  14. คุณโอกาส ธรรมสุนทร ผู้โชคดีจาก กรุงเทพฯ

เงื่อนไขการรับรางวัล

  1. บริษัทจะติดต่อเพื่อนัดหมายวันและเวลารับของรางวัล
  2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน ระบุชื่อ ที่อยู่ ให้ตรงตามที่กรอกไว้ในคูปอง พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง ตามวัน – เวลา ที่ทางบริษัทได้ทำการนัดหมาย ที่ บริษัท ข่าวสด จำกัด เลขที่ 40/10 ถนนเทศบาลนิมิตใต้ หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หากไม่ได้มารับตามวัน – เวลา ที่ทางบริษัทได้ทำการนัดหมาย ให้มารับภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์
  3. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
  4. ในกรณีผู้โชคดีได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
  5. หากมีการปลอมแปลงคูปองชิงโชค หรือดัดแปลงแก้ไข ทําซํ้า ซึ่งได้มาโดยมิชอบทางกฏหมาย บริษัทจะถือว่าเป็นโมฆะ และจะดําเนินคดีตามกฎหมาย
  6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จาย 5% จากมูลค่าของรางวัลทั้งหมด ตามระเบียบของกรมสรรพากร
  7. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
  8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  9. พนักงาน บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน), บริษัท ข่าวสด จํากัด และบริษัทในเครือ รวมถึงคณะกรรมการดําเนินงาน พร้อมครอบครัว เครือญาติ ที่มีนามสกุลเดียวกัน ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากกิจกรรมนี้
  10. หากพบข้อสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2580-0021 ต่อ 1605 ในวันและเวลาทําการ (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.)

หลักฐานในการรับรางวัล

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
  2. กรณีเป็นเด็ก : สำเนาสูติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

กรณีรับรางวัลแทน ต้องแสดงหลักฐาน ดังนี้

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้ได้รับรางวัล จำนวน 1 ชุด
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1 ชุด และเอกสารมอบฉันทะจากผู้ได้รับรางวัล

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