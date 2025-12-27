รูเบน อโมริม กุนซือของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พอใจหลังลูกทีมเก็บคลีนชีตและคว้าชัยชนะได้สำเร็จ ด้วยการเปิดสนามโอลด์ แทร็ฟฟอร์ด เฉือน นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ไป 1-0 ในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.
เกมนี้ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้ประตูชัยจาก แพทริก ดอร์กู ที่ปกติเล่นแบ๊กซ้าย แต่ถูกโยกไปประจำตำแหน่งปีกขวา และถือเป็นประตูแรกของเขากับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดด้วย
ซึ่งหลังจากจบการแข่งขันเกมดังกล่าวทาง รูเบน อโมริม กุนซือของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า “มันเป็นความรู้สึกที่ดี เมื่อคุณเปรียบเทียบจากอีกหลายเกม, เราทุ่มเทกันมากในวันนี้ แต่บางช่วงเวลา เราก็ยอมทุ่มเทกันแบบสุดตัว”
“เราป้องกันการเปิดจากด้านข้างได้หมด โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลัง บางครั้งเราถึงกับป้องกันด้วยการลงไปยืนแนวรับ 6 คน”
“เรามีหลายเกมที่เราคุมเกมได้ดีกว่าคู่แข่ง แต่นี่เป็นความรู้สึกที่ดีที่เก็บคลีนชีตได้ เราทุ่มเทมาด้วยกัน หากเรามีสปิริตแบบนี้ เราก็สามารถคว้าชัยชนะได้อีกหลายเกม”
นอกจากนี้เฮดโค้ชของทัพปีศาจแดงยังพูดถึง แพทริก ดอร์กู ว่า “มันเป็นชีวิตที่ปกติของนักฟุตบอล, บางครั้งคุณก็อยู่ในช่วงเวลาที่ดี บางครั้งคุณก็เจอกับปํญหา”
“บางครั้งมันก็ขึ้นอยู่กับทีมหรือเกม บางทีเกมวันนี้มีการเปลี่ยนผ่านหลายจังหวะที่ดีสำหรับความสามารถในการพาบอลไปของเขา ผมคิดว่าเขาทำได้ดีมาก”
ขณะเดียวกันอโมริมยังพูดถึงเรื่องการเสริมทัพนักเตะในช่วงตลาดฤดูหนาวนี้ ว่า “ผมคิดว่าสามารถยกระดับได้อีก แน่นอนว่าเรายังมีที่ว่างให้กับนักเตะใหม่ แต่สิ่งที่สำคัญสำหรับสโมสรของเรา คือ เรามีแผน, เราจำเป็นต้องคว้าตัวนักเตะที่เรารู้จัก, มันยากที่จะแน่ใจว่าทุกอย่างจะไปได้สวย แต่เราต้องแน่ใจในตัวเลือกเสียก่อนในส่วนของนักเตะที่เราจะดึงเข้ามา”
“หากเราไม่แน่ใจ หากทุกคนไม่ได้เห็นไปในทางเดียวกัน มันก็เป็นเรื่องที่ดีกว่าที่จะไม่ดึงใครเข้ามาและทำงานต่อไปกับนักเตะที่เรามี”