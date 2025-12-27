โฟลริอัน เวียร์ตซ์ ปลดล็อกยิงประตูช่วยให้ลิเวอร์พูลเฉือนวูล์ฟแฮมป์ตัน ขยับขึ้นท็อปโฟร์ พรีเมียร์ลีก ส่วนอาร์เซนอลชนะไบรตันหวิว ทวงตำแหน่งจ่าฝูงกลับมาได้
การแข่งขันฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม “หงส์แดง”ลิเวอร์พูล เปิดสนามแอนฟิลด์ รับการมาเยือนของ “หมาป่า”วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส
ครึ่งแรกนาที 11 โฟลริอัน เวียร์ตซ์ แทงบอลทะลุผ่านแนวรับให้ อูโก เอกิติเก สปีดไปเล่นแล้วเลี้ยงจี้เข้าเขตโทษ ก่อนยิงแฉลบบล็อกกองหลังลูกผ่านมือนายทวารไปชนเสา ลิเวอร์พูลชวดได้ประตูขึ้นนำ
นาที 41 เจเรมี ฟริมปง กระชากบอลลุยเข้าทางด้านขวาของเขตโทษ ก่อนจ่ายหักย้อนหลังมาให้ ไรอัน กราเฟนแบร์ก อัดเสียบตาข่าย ลิเวอร์พูลออกนำ 1-0
นาที 42 อูโก เอกิติเก พาบอลลุยผ่านผู้เล่นวูล์ฟแฮมป์ตันขึ้นมาได้สวย ก่อนไหลทะลุช่องให้ โฟลริอัน เวียร์ตซ์ หลุดเข้าเขตโทษแล้วยิงไม่พลาด เป็นประตูแรกของเวียร์ตซ์ในเกมพรีเมียร์ลีกด้วย จบครึ่งแรกลิเวอร์พูลนำสบาย 2-0
ครึ่งหลังนาที 51 วูล์ฟแฮมป์ตันได้ลูกเตะมุมฝั่งซ้าย อังเดร เปิดเข้ากลางให้ โตลู อโรโคดาเร กระโดดขึ้นโขกแล้วถูกนายทวารเซฟ แต่บอลกระฉอกมาเข้าทาง ซานติอาโก บูเอโน ซ้ำระยะเผาขนไม่เหลือ ทีมเยือนไล่มาเป็น 1-2
ช่วงเวลาที่เหลือลิเวอร์พูลมีโอกาสยิงแต่จบสกอร์ไม่ได้ ส่วนวูล์ฟแฮมป์ตันก็พยายามบุกแต่ก็เจาะตาข่ายไม่สำเร็จ จบเกม “หงส์แดง” เฉือนชนะแบบลุ้นเหนื่อย 2-1
หลังผ่านไป 18 นัด ลิเวอร์พูลเก็บเพิ่มเป็น 32 คะแนน ขยับขึ้นอันดับ 4 ส่วนวูล์ฟแฮมป์ตันยังไม่ชนะใครเช่นเดิม มีแค่ 2 คะแนน รั้งบ๊วยอันดับ 20
ทางด้าน “ปืนใหญ่”อาร์เซนอล เปิดสนามเอมิเรตส์ สเตเดียม รับการมาเยือนของ “นกนางนวล”ไบรตัน
ครึ่งแรกนาที 14 บูคาโย ซากา ได้บอลบริเวณริมเขตโทษฝั่งขวา ก่อนจ่ายย้อนมาหน้าเขตโทษให้ มาร์ติน โอเดการ์ด แต่งเข้าซ้ายแล้วตะบันลูกเสียบเสาแรกอย่างเด็ดขาด อาร์เซนอลออกนำ 1-0 และเป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในครึ่งแรก
ครึ่งหลังนาที 52 อาร์เซนอลได้ลูกเตะมุมฝั่งซ้าย เดแคลน ไรซ์ เปิดมาบริเวณเสาแรก ชอร์กชินโย รุตเตร์ พยายามโหม่งสกัดแต่ผิดเหลี่ยมกลายเป็นเปลี่ยนทางบอลเข้าประตูตัวเองอย่างโชคร้าย “ปืนใหญ่” บวกเพิ่มเป็น 2-0
นาที 64 ชอร์กชินโย รุตเตร์ แปะบอลให้ ยาซิน อยารี ล็อกหาช่องแล้วยิงด้วยขวาในเขตโทษ ลูกพุ่งเรียดไปชนเสาแล้วกระดอนมาเข้าทาง ดิเอโก โกเมซ ยิงซ้ำไม่เหลือ ไบรตันจึงตีไข่แตกไล่มา ก่อนที่จบเกมอาร์เซนอลจะเป็นฝ่ายชนะ 2-1
ทำให้ผ่านไป 18 นัด อาร์เซนอลเก็บเพิ่มเป็น 42 คะแนน ยึดตำแหน่งจ่าฝูงกลับมาอีกครั้ง ส่วนไบรตันมี 24 คะแนน อยู่อันดับ 12
ผลคู่อื่น น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ แพ้ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1-2, เบรนต์ฟอร์ด ชนะ บอร์นมัธ 4-1, เบิร์นลีย์ เสมอ เอฟเวอร์ตัน 0-0, เวสต์แฮม ยูไนเต็ด แพ้ ฟูแลม 0-1