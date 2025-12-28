เจริญสุข ล้างตา “โอซากิ” รั้งบัลลังก์แบนตัมเวท ราชดำเนิน RWS สาดโบนัสรวม 1.5 ล้านบาท ศึก R80 ครบรอบ 80 ปี เวทีมวยราชดำเนิน
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของศึก R80 ครบรอบ 80 ปี เวทีมวยราชดำเนิน คือความร่วมมือระหว่าง RWS และ RISE องค์กรศิลปะการต่อสู้เบอร์หนึ่งของญี่ปุ่น โดยครั้งนี้ RISE ส่ง คาซูกิ โอซากิ นักชกอันดับ 3 ปอนด์ต่อปอนด์ของโลก ขึ้นท้าชิงเข็มขัดแชมป์ราชดำเนิน รุ่นแบนตัมเวท 118 ปอนด์ กับ เจริญสุข บุญลานนามวยไทย
ตลอดการชก 5 ยก เจริญสุข เป็นฝ่ายเดินหน้าไล่กดดัน กระหน่ำอาวุธหนักใส่ โอซากิ อย่างต่อเนื่อง แม้ไม่สามารถปิดเกมได้ แต่ภาพรวมเหนือกว่าอย่างชัดเจน ก่อนเอาชนะคะแนน รักษาเข็มขัดแชมป์ราชดำเนินไว้ได้ตามเป้า
หลังจบไฟต์ RWS จัดหนักแจกโบนัสรวมสูงถึง 1,500,000 บาท โดย เจริญสุข รับโบนัสผู้ชนะซูเปอร์ไฟต์ 500,000 บาท บวกกับดับเบิ้ลโบนัสดุเดือดอีก 500,000 บาท รวมรับไป 1,000,000 บาท
ด้าน โอซากิ แม้พลาดการคว้าเข็มขัดราชดำเนิน แต่ยังสู้เต็มศักดิ์ศรีในฐานะตัวแทนของ RISE ทำให้ “คุณแบงค์” เธียรชัย พิสิฐวุฒินันท์ ประธานรายการ RWS มอบดับเบิ้ลโบนัสดุเดือดให้ 500,000 บาท เป็นรางวัลแห่งหัวใจนักสู้