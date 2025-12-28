ควันหลงหลังเกมฟุตบอล เมืองไทย คัพ 2025 รอบ 32 ทีมสุดท้าย คู่ที่น่าสนใจ “ฉลามชล” ชลบุรี เอฟซี บุกไปเอาชนะ หนองบัว พิชญ เอฟซี 5-1 โดยเกมนี้ ยศกร บูรพา ที่เพิ่งย้ายกลับมาช่วยทีมประเดิมประตูแรกให้ชลบุรี ได้แล้ว
หลังจบการแข่งขัน “โค้ชอ้น” รังสรรค์ วิวัฒน์ชัยโชค เปิดใจถึง ยศกร บูรพา ที่ประเดิมประตูกับ ชลบุรี เอฟซี ฉลองการคัมแบ็คสู่ทีม ว่า “ดีใจกับมิกซ์ ตัวเขาเองรอลุ้นจนถึงนาทีสุดท้าย เพราะว่ารอ ITC (ใบโอนย้ายทีม) ผมคิดว่าตัวน้องมีความตั้งใจและอยากโชว์อยู่แล้ว เขาลงไปแล้วทำได้ 1 ประตู ส่งผลต่อเรื่องความมั่นใจส่วนตัวของเขา และก็รวมถึงเราด้วย พอมีมิกซ์มา ทีมก็อาจจะมีคุณภาพในเกมรุกที่ดีขึ้นด้วย “
“เกมนี้เราถูกยิงก่อน แต่สามารถกลับมาได้ ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนที่ช่วยกันเล่น ทุกคนรู้ดีว่าเราเหลือแค่ถ้วยนี้ถ้วยสุดท้ายแล้ว และเป็นสิ่งที่ทุกคนก็อยากชนะส่งท้ายปี เพื่อเรียกความมั่นใจด้วย ดีใจที่เก็บชัยชนะได้และได้ไปต่อ
ขณะที่ ยศกร กล่าวว่า เป็นการกลับมาแมตช์แรก ยอมรับกังวลนิดหน่อย แต่พอยิงประตูได้ก็ปลดล็อก และดีใจมากๆ ที่สำคัญทีมชนะด้วย ขอบคุณแฟนชลบุรี ที่เข้ามาเชียร์พวกเรา เจอกันรอบต่อไป