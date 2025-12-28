อันโดนี อิราโอลา ผู้จัดการทีมของ บอร์นมัธ ออกมาย้ำว่า ต้องการจะเก็บ อองตวน เซเมนโย แนวรุกตัวเก่งไว้กับทีมต่อไป หลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวมีข่าวได้รับความสนใจจากหลายสโมสรใหญ่ ทั้ง ลิเวอร์พูล, แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ในช่วงตลาดซื้อขายฤดูหนาวนี้
ล่าสุดทาง อันโดนี อิราโอลา กุนซือของบอร์นมัธ ออกมาพูดถึงความสำคัญของ อองตวน เซเมนโย โดยย้ำว่าต้องการจะเก็บแข้งรายนี้ไว้กับทีมให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
“ยิ่งมีเกมที่อองตวนสามารถเล่นให้เรามากเท่าไร (มันก็ยิ่งดี) หากเขาสามารถเล่นให้เราไปอีกหลายปี นั่นมันก็จะดีขึ้นมาก หากไม่สามารถเล่นได้หลายปี ก็อาจเป็นหลายเดือน หากเขาสามารถเล่นได้หลายสัปดาห์ แต่ยิ่งเขามีเวลาเล่นกับเรามากเท่าไร มันก็ยิ่งดีสำหรับเรามากเท่านั้น”
“แน่นอนว่าผมไม่อยากเสียเขาไป เรื่องนี้มันชัดเจน แต่มันมีบางสถานการณ์ที่ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของผม, เขาจะพร้อมลงเล่นอีกครั้งในอีก 3 วัน (เกมกับเชลซี) และหลังจากนั้นก็เกมต่อไป และผมหวังว่าเขาจะยังได้เล่นให้เราไปอีกหลายเกม”
สำหรับ บอร์นมัธ เพิ่งจะพ่ายแพ้ต่อ เบรนต์ฟอร์ด ไปแบบขาดลอย 1-4 ในเกมพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.