อันโดนี อิราโอลา ผู้จัดการทีมของ บอร์นมัธ ออกมาย้ำว่า ต้องการจะเก็บ อองตวน เซเมนโย แนวรุกตัวเก่งไว้กับทีมต่อไป หลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวมีข่าวได้รับความสนใจจากหลายสโมสรใหญ่ ทั้ง ลิเวอร์พูล, แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ในช่วงตลาดซื้อขายฤดูหนาวนี้

ล่าสุดทาง อันโดนี อิราโอลา กุนซือของบอร์นมัธ ออกมาพูดถึงความสำคัญของ อองตวน เซเมนโย โดยย้ำว่าต้องการจะเก็บแข้งรายนี้ไว้กับทีมให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

“ยิ่งมีเกมที่อองตวนสามารถเล่นให้เรามากเท่าไร (มันก็ยิ่งดี) หากเขาสามารถเล่นให้เราไปอีกหลายปี นั่นมันก็จะดีขึ้นมาก หากไม่สามารถเล่นได้หลายปี ก็อาจเป็นหลายเดือน หากเขาสามารถเล่นได้หลายสัปดาห์ แต่ยิ่งเขามีเวลาเล่นกับเรามากเท่าไร มันก็ยิ่งดีสำหรับเรามากเท่านั้น”

“แน่นอนว่าผมไม่อยากเสียเขาไป เรื่องนี้มันชัดเจน แต่มันมีบางสถานการณ์ที่ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของผม, เขาจะพร้อมลงเล่นอีกครั้งในอีก 3 วัน (เกมกับเชลซี) และหลังจากนั้นก็เกมต่อไป และผมหวังว่าเขาจะยังได้เล่นให้เราไปอีกหลายเกม”

สำหรับ บอร์นมัธ เพิ่งจะพ่ายแพ้ต่อ เบรนต์ฟอร์ด ไปแบบขาดลอย 1-4 ในเกมพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก ฉบับที่ 1 โดนเต็มๆวันที่ 18-25 ต.ค.นี้
2

ราคาทองวันนี้ 17 ต.ค.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ เปิดตลาดแล้ว เผยราคาล่าสุด
3

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
4

ปิดฉาก 40 ปี KFC เตรียมเปลี่ยนมาขายโค้กปีหน้า แทน เป๊ปซี่
5

แห่อาลัย "น้องข้าวโพด" นักศึกษาสาววัย 23 ปี เพื่อน ๆ สุดเศร้า
6

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569
7

ด่วน! ตร.ปะทะกลุ่มคนร้าย จนท.เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 2 คนร้ายเสียชีวิต 1 ระทึกนราธิวาส
8

กดเซฟไว้เลย! 5 สเต็ป สยบ “แมลงสาบตัวเล็ก” พาหะนำโรคร้าย ให้สิ้นซากยกรัง
9

เปิดใจสาวโรงงาน ถูกลอตเตอรี่พลัส 12 ล้าน หลังดูดวงบอกจะได้โชค
10

คฑา ชินบัญชร เผยดวง 3 ราศีเฮงยืนหนึ่ง ดาวอาทิตย์ยกเข้า 18 ต.ค. เปิดทางเริ่มต้นใหม่อย่างโดดเด่น