ลามีน ยามาล แนวรุกชาวสเปนของ บาร์เซโลนา ออกมาย้ำชัดว่าไม่ต้องการจะเอาตัวเองไปเทียบกับ คริสเตียโน โรนัลโด ดาวยิงตัวเก๋าของทีมชาติโปรตุเกส และสโมสรอัลนาสเซอร์
ลามีน ยามาล เพิ่งคว้ารางวัลกองหน้ายอดเยี่ยมแห่งปี จากงานประกาศรางวัล โกลบ ซอคเกอร์ อวอร์ดส์ 2025 ซึ่งจัดขึ้นที่ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.
โดยหลังจากได้รับรางวัลดังกล่าวทาง ลามีน ยามาล ออกมาเปิดเผยความรู้สึกว่า “ตอนนี้ผมรู้สึกถึงความกดดันในการเป็นผู้เล่นที่สำคัญสำหรับสโมสรของผม แต่ทุกอย่างมันก็ออกมาดี ผมต้องการจะเดินหน้าแบบนี้ต่อไป และไม่ต้องการการเปรียบเทียบ”
ซึ่งทางแนวรุกของบาร์เซโลนา ยังพูดถึงการที่ตัวเองถูกนำไปเปรียบเทียบกับ คริสเตียโน โรนัลโด แนวรุกตัวเก๋าของทีมชาติโปรตุเกสด้วย ว่า
“มันจะดีที่สุดถ้าไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใคร, นักเตะอย่าง คริสเตียโน โรนัลโด ทำในสิ่งที่พวกเขาทำเพราะพวกเขาต้องการจะเป็นตัวเอง และไม่ต้องการจะเปรียบเทียบกับใคร ผมเองก็ต้องการจะสร้างเส้นทางของตัวเอง”
ทั้งนี้ภายในงานดังกล่าวยังมีการมอบอีกหลายรางวัลให้กับเหล่านักเตะและสโมสรที่ทำผลงานยอดเยี่ยมมาตลอดทั้งปี
โดยรางวัลนักเตะชายยอดเยี่ยมแห่งปีเป็นของ อุสมาน เดมเบเล แนวรุกทีมชาติฝรั่งเศสจากสโมสรปารีส แซงต์ แชร์กแมง ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้รางวัลบัลลงดอร์ไปครองได้สำเร็จด้วย
ทางด้านนักเตะหญิงแห่งปี เป็นของ ไอตานา บอนมาตี จากบาร์เซโลนา, สโมสรฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง, สโมสรฟุตบอลหญิงแห่งปี ได้แก่ บาร์เซโลนา
ขณะที่โค้ชยอดเยี่ยมแห่งปี เป็นของ หลุยส์ เอ็นริเก กุนซือชาวสเปน จากปารีส แซงต์ แชร์กแมง ส่วน คริสเตียโน โรนัลโด ได้รับรางวัลนักเตะที่ค้าแข้งในตะวันออกกลางยอดเยี่ยมแห่งปี