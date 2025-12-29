ลามีน ยามาล แนวรุกชาวสเปนของ บาร์เซโลนา ออกมาย้ำชัดว่าไม่ต้องการจะเอาตัวเองไปเทียบกับ คริสเตียโน โรนัลโด ดาวยิงตัวเก๋าของทีมชาติโปรตุเกส และสโมสรอัลนาสเซอร์

ลามีน ยามาล เพิ่งคว้ารางวัลกองหน้ายอดเยี่ยมแห่งปี จากงานประกาศรางวัล โกลบ ซอคเกอร์ อวอร์ดส์ 2025 ซึ่งจัดขึ้นที่ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.

โดยหลังจากได้รับรางวัลดังกล่าวทาง ลามีน ยามาล ออกมาเปิดเผยความรู้สึกว่า “ตอนนี้ผมรู้สึกถึงความกดดันในการเป็นผู้เล่นที่สำคัญสำหรับสโมสรของผม แต่ทุกอย่างมันก็ออกมาดี ผมต้องการจะเดินหน้าแบบนี้ต่อไป และไม่ต้องการการเปรียบเทียบ”

ซึ่งทางแนวรุกของบาร์เซโลนา ยังพูดถึงการที่ตัวเองถูกนำไปเปรียบเทียบกับ คริสเตียโน โรนัลโด แนวรุกตัวเก๋าของทีมชาติโปรตุเกสด้วย ว่า

“มันจะดีที่สุดถ้าไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใคร, นักเตะอย่าง คริสเตียโน โรนัลโด ทำในสิ่งที่พวกเขาทำเพราะพวกเขาต้องการจะเป็นตัวเอง และไม่ต้องการจะเปรียบเทียบกับใคร ผมเองก็ต้องการจะสร้างเส้นทางของตัวเอง”

ทั้งนี้ภายในงานดังกล่าวยังมีการมอบอีกหลายรางวัลให้กับเหล่านักเตะและสโมสรที่ทำผลงานยอดเยี่ยมมาตลอดทั้งปี

โดยรางวัลนักเตะชายยอดเยี่ยมแห่งปีเป็นของ อุสมาน เดมเบเล แนวรุกทีมชาติฝรั่งเศสจากสโมสรปารีส แซงต์ แชร์กแมง ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้รางวัลบัลลงดอร์ไปครองได้สำเร็จด้วย

ทางด้านนักเตะหญิงแห่งปี เป็นของ ไอตานา บอนมาตี จากบาร์เซโลนา, สโมสรฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง, สโมสรฟุตบอลหญิงแห่งปี ได้แก่ บาร์เซโลนา

ขณะที่โค้ชยอดเยี่ยมแห่งปี เป็นของ หลุยส์ เอ็นริเก กุนซือชาวสเปน จากปารีส แซงต์ แชร์กแมง ส่วน คริสเตียโน โรนัลโด ได้รับรางวัลนักเตะที่ค้าแข้งในตะวันออกกลางยอดเยี่ยมแห่งปี

 

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก ฉบับที่ 1 โดนเต็มๆวันที่ 18-25 ต.ค.นี้
2

ราคาทองวันนี้ 17 ต.ค.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ เปิดตลาดแล้ว เผยราคาล่าสุด
3

นายช่างหึงโหด ทารุณ ‘นศ.สาว’ ขังในบ้าน 3 วัน ขืนใจซ้ำ แฉตร.ไกล่เกลี่ยให้รับเงินเยียวยา
4

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
5

ปิดฉาก 40 ปี KFC เตรียมเปลี่ยนมาขายโค้กปีหน้า แทน เป๊ปซี่
6

ด่วน! ตร.ปะทะกลุ่มคนร้าย จนท.เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 2 คนร้ายเสียชีวิต 1 ระทึกนราธิวาส
7

แห่อาลัย "น้องข้าวโพด" นักศึกษาสาววัย 23 ปี เพื่อน ๆ สุดเศร้า
8

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569
9

คฑา ชินบัญชร เผยดวง 3 ราศีเฮงยืนหนึ่ง ดาวอาทิตย์ยกเข้า 18 ต.ค. เปิดทางเริ่มต้นใหม่อย่างโดดเด่น
10

กดเซฟไว้เลย! 5 สเต็ป สยบ “แมลงสาบตัวเล็ก” พาหะนำโรคร้าย ให้สิ้นซากยกรัง