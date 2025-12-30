รูเบน อโมริม เฮดโค้ชของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ออกมาย้ำชัดว่าการปรับระบบการเล่นจากกองหลัง 3 คน มาเป็น 4 คน นั้น ไม่ได้เป็นเพราะแรงกดดันจากสื่อหรือแฟนบอล แต่เป็นการตัดสินใจของเขาเอง
ก่อนหน้านี้ แมนฯ ยูไนเต็ด ภายใต้การคุมทีมของ รูเบน อโมริม จะเน้นไปที่การเล่นแผนกองหลัง 3 คน และใช้วิงแบ๊กเป็นหลัก แต่ล่าสุดพวกเขาหันมายืนกองหลัง 4 คน เป็นครั้งแรก ในเกมกับ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
และล่าสุดทางกุนซือของทัพปีศาจแดง ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่า “ตอนที่ผมมาที่นี่เมื่อฤดูกาลที่แล้ว ผมเข้าใจว่าบางที ผมอาจจะไม่ได้มีนักเตะที่เล่นได้ดีในระบบนั้น แต่มันก็เป็นเพียงช่วงแรกของกระบวนการ”
“เราพยายามที่จะสร้างตัวตน, วันนี้มันเป็นช่วงเวลาที่แตกต่างออกไป เราไม่ได้มีนักเตะเยอะ และเราจำเป็นต้องปรับตัว ดังนั้น พวกเขาเข้าใจว่าทำไมเราถึงเปลี่ยนแปลง”
“มันไม่ใช่เพราะแรงกดดันจากพวกคุณ (สื่อ) หรือจากแฟนบอล”
“เมื่อพวกคุณ (สื่อ) เอาแต่พูดถึงการเปลี่ยนระบบการเล่นอยู่ตลอดเวลา ผมก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพราะนักเตะจะเข้าใจว่าผมเปลี่ยนเพราะพวกคุณ, และผมคิดว่านั่นเป็นจุดจบของผู้จัดการทีม”
“เมื่อคุณเล่นได้ดีในระบบของเรา นั่นคือช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง เรากำลังกลายเป็นทีมที่ดีกว่าเดิม เพราะเมื่อนักเตะทุกคนกลับมาแล้ว เราจะไม่ได้เล่นแค่แผนกองหลัง 3 คน ตลอดเวลาแล้ว”