ความเคลื่อนไหว “โลมาสีชมพู” สุพรีม ทิพย ชลบุรี อีเทค ทีมวอลเลย์บอลสาว แชมป์วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ฤดูกาล 2025 ซึ่งอยู่ในช่วงเตรียมทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2026

ล่าสุดเพจออฟฟิเชียวสโมสรอย่าง Supreme VC – สโมสรวอลเลย์บอลสุพรีม ทิพย ชลบุรี-อี.เทค ออกมาเปิดเผยภาพทีมกำลังซ้อมกันอย่างเข้มค้น นำโดย “หน่อง” ปลื้มจิตร์ ถินขาว ซุปเปอร์สตาร์วอลเลย์บอล 1 ใน 7 เซียน

สำหรับ สุพรีม ทิพย ชลบุรี อีเทค จะประเดิมสนามศึกไทยแลนด์ลีก 2026 พบกับ นครปฐม เอสเอสอาร์ยู ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 MCC Hall เดอะมอลล์ บางแค

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