เว็บไซต์ไอนิวส์ รายงานว่า เดวิด มอยส์ กุนซือของ เอฟเวอร์ตัน สโมสรจากพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ต้องการคว้าตัว 2 นักเตะของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด อย่าง ค็อบบี เมนู และ โจชัว เซิร์กซี เข้ามาเสริมทัพในช่วงปีใหม่ด้วยสัญญายืมตัว

ค็อบบี เมนู กองกลางดาวรุ่งชาวอังกฤษ และ โจชัว เซิร์กซี กองหน้าชาวดัตช์ ถือว่าเป็นสองนักเตะที่แทบไม่ถูก รูเบน อโมริม กุนซือของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ส่งลงสนามมากนักในฤดูกาลนี้ ทำมีความเป็นไปได้ที่ทัพปีศาจแดงจะยอมปล่อยทั้งคู่ออกจากทีมในช่วงฤดูหนาวนี้

อย่างไรก็ตามมีการเปิดเผยว่าทาง เอฟเวอร์ตัน จำเป็นต้องรับมือกับเรื่องการเจรจาในส่วนของค่าเหนื่อยของนักเตะทั้งสองคนที่ค่อนข้างสูง หากต้องการจะคว้าตัวเข้ามาเสริมแกร่ง

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