ลิเวอร์พูล สโมสรดังจาก พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ประกาศแยกทาง อารอน บริกส์ ซึ่งเป็นโค้ชที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องลูกตั้งเตะของทีมหงส์แดงเรียบร้อยแล้ว

สำหรับ อารอน บริกส์ เข้ามาร่วมงานกับสโมสร ลิเวอร์พูล เมื่อเดือน ก.ค. ปี 2024 โดยเริ่มจากตำแหน่งโค้ชพัฒนาผู้เล่นรายบุคคล และกลายเป็นตำแหน่งโค้ชลูกตั้งเตะ ก่อนจะมีส่วนร่วมในการพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตามล่าสุดทางทีมหงส์แดงออกมาประกาศแยกทางกับโค้ชรายนี้แล้ว ซึ่งทางเจ้าตัวจากไปพร้อมกับคำขอบคุณและอวยพรให้ทุกคนที่สโมสรโชคดี

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