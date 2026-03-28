ทีมตบสาวโคราช นครราชสีมา คิวมินซี วีซี สยบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่นสตาร์ 3-0 เซต ทะลุเข้าชิงชนะเลิศ TVA CHANNEL วอลเลย์บอล ไทยแลนด์ ลีก 2026
การแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ TVA CHANNEL วอลเลย์บอล ไทยแลนด์ ลีก 2026 ประจำปี พ.ศ.2569 ที่ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค กรุงเทพมหานคร
ล่าสุด เมื่อวันที่ 28 มี.ค.69 ในรอบรองชนะเลิศ คู่แรกในประเภททีมหญิง ทีมตบสาวโคราช นครราชสีมา คิวมินซี วีซี ที่นำโดย ปพัชญา พลทำ, แก้วกัลยา กมุลทะลา และ มอร์แกน บอสเลอร์ ดาวตบจากสหรัฐอเมริกา ตบเอาชนะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่นสตาร์ ที่เกมนี้นำโดย ดาริน ปิ่นสุวรรณ, กรรณิการ์ ธิปะโชติ และ สุทินา พาสังข์ 3-0 เซต 25-18, 25-18, 25-13
ส่งผลให้ทีมนักตบสาว ทีมตบสาวโคราช ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศได้สำเร็จ หลังจากปีที่แล้วได้อันดับ 3 โดยรอบชิงชนะเลิศทีมชายและทีมหญิง จะแข่งขันระหว่างวันที่ 4-5 เม.ย. ที่ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร