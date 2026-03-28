พีที สตูล เอฟซี ทำได้ เฉือนเอาชนะ ธนบุรี ยูไนเต็ด ผงาดแชมป์ ฟุตบอล รายการ บีจีซี เมืองไทยประกันภัย คัพ 2025/26

ฟุตบอล รายการ “บีจีซี เมืองไทยประกันภัย คัพ 2025/26” ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2569 เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศ ที่ ทรู บีจี สเตเดียม พีที สตูล เอฟซี ลงสนามพบ ธนบุรี ยูไนเต็ด

ผลการแข่งขันปรากฎว่า พีที สตูล เอฟซี ทำได้ดีกว่า เฉือนเอาชนะ ธนบุรี ยูไนเต็ด ไปแบบสนุก 3-2 คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จเป็นแชมป์สมัยแรกในรายการนี้ รับเงินรางวัล 3 ล้านบาท

สำหรับคู่นี้จะเจอกันต่อ ในไทยลีก 3 รอบแชมเปี้ยนส์ ลีก ที่จะคัดทีมเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก 2 ติดตามการถ่ายทอดสดทาง AIS PLAY

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ13 ฉบับสุดท้าย จับตา24ชม. ฝนตกหนักถึงหนักมาก
2

ชาวบ้านเห็นกระบะ จอดนานผิดสังเกต ผงะ เจอร่าง จ.ส.ต. วัย37 เสียชีวิตสลดคารถ
3

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
4

'ไฮโซปอ-ตนุภัทร' แจงเหตุประท้วงแข่งโกคาร์ต ‘น้องพายุ’ ยันไม่ใช่เพราะลูกแพ้
5

จับตาผลประท้วง! ‘พายุ’ ลูก ‘ชมพู่-น็อต’ คว้าที่ 1 โกคาร์ท แต่ยังไม่ได้รับถ้วย หลังผู้จัดการทีมยื่นค้านผลการแข่งขัน
6

ทีมเซอร์วิสรถแข่ง ‘น้องพายุ’ แจงแล้ว ยืนยันไม่ได้โกง รถแข่งผ่านตรวจสภาพ เสื้อสูบที่ใช้ถูกต้อง
7

ราคาทองวันนี้ 13 ต.ค.69 ร่วงลง ประกาศ อัปเดตตลาดราคาทองคำวันนี้
8

ชีวิตคู่สะดุดไม่รู้ตัว! ผู้เชี่ยวชาญเผย 5 ข้อผิดพลาดที่คู่รักมักมองข้าม พร้อมวิธีรับมือ
9

ไรเดอร์หนุ่ม วัย32ปี ขี่จักรยานยนต์ พุ่งชนท้าย รถบรรทุก 10 เสียชีวิตคาที่ แถมถูกมอเตอร์ไซค์ ชนซ้ำร่าง
10

หมึกแทบทั้งตัว! หนุ่มสักลายทั่วร่าง 90% ซ้อนทับราว 40 ชั้น แต่เว้นใบหน้าไว้