พีที สตูล เอฟซี ทำได้ เฉือนเอาชนะ ธนบุรี ยูไนเต็ด ผงาดแชมป์ ฟุตบอล รายการ บีจีซี เมืองไทยประกันภัย คัพ 2025/26
ฟุตบอล รายการ “บีจีซี เมืองไทยประกันภัย คัพ 2025/26” ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2569 เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศ ที่ ทรู บีจี สเตเดียม พีที สตูล เอฟซี ลงสนามพบ ธนบุรี ยูไนเต็ด
ผลการแข่งขันปรากฎว่า พีที สตูล เอฟซี ทำได้ดีกว่า เฉือนเอาชนะ ธนบุรี ยูไนเต็ด ไปแบบสนุก 3-2 คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จเป็นแชมป์สมัยแรกในรายการนี้ รับเงินรางวัล 3 ล้านบาท
สำหรับคู่นี้จะเจอกันต่อ ในไทยลีก 3 รอบแชมเปี้ยนส์ ลีก ที่จะคัดทีมเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก 2 ติดตามการถ่ายทอดสดทาง AIS PLAY