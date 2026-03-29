ทรูวิชั่นส์-โตโยต้า จูเนียร์โกคาร์ท เทรนนิ่ง ปี 2026 จัดกิจกรรมอบรมขับขี่รถโกคาร์ทสำหรับเยาวชน อายุ 8-11 ปี เพื่อส่งเสริมทักษะการขับขี่โกคาร์ทอย่างถูกวิธี ปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้กับเยาวชนในสนามจริง โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ ทูดับเบิ้ลยูคาร์ทติ้ง
ในกิจกรรมงาน น้องๆ ได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานของรถโกคาร์ท การขับขี่ที่ถูกวิธี การควบคุมรถ ไลน์ในสนาม สัญญาณธง สัญญาณจราจร ไปจนถึงการฝึกขับขี่ปฏิบัติจริงในสนาม ภายใต้การดูแลของทีมงานผู้ฝึกสอนอย่างใกล้ชิด กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ช่วยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพ การพัฒนาตนเอง พร้อมปลูกฝังวินัย และความรับผิดชอบผ่านกีฬามอเตอร์สปอร์ตตั้งแต่วัยเยาว์ หนึ่งในนั้นยังมี “น้องพายุ รังษีสิงห์พิพัฒน์” น้องที่ชื่นชอบกีฬารถคาร์ท สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้ด้วย ในรุ่นอายุ 9 ปี
กิจกรรมนี้ ยังคงเป็นจุดเริ่มต้นของความฝันสำหรับน้องๆหลายคน โดยมีรุ่นพี่ที่ผ่านโครงการ ทรูวิชั่นส์-โตโยต้า จูเนียร์ โกคาร์ท เทรนนิ่ง (ปี2016) อย่าง “น้องเอ็นโซ่” สุภาวีระ ธารวณิชกุล ที่ก้าวไปสู่การขับรถแข่งระดับสูงอย่าง ยูโรเปี้ยนฟอร์มูล่าทรี’ (European Formula 3) แล้ว ซึ่งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ เห็นว่า ความฝันสามารถเริ่มต้นได้จากสนามเล็กๆ แห่งนี้
การอบรมโครงการ ทรูวิชั่นส์-โตโยต้า จูเนียร์ โกคาร์ท เทรนนิ่ง 2026 จะจัดการอบรมตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม – วันที่ 5 เมษายน 2569 ณ สนามรถคาร์ท อีซี่ คาร์ทดอทเน็ต RCA พระราม9 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการฯ ได้ทางเพจเฟสบุ๊ค : 2W Karting หรือ LINE ID : @2w19