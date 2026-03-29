ควันหลงในศึก จ้าวมวยไทย ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย เมื่อวันที่ 28 มี.ค.69 ที่ผ่านมา โดยในคู่ของ แมมมอส ส.สละชีพ ชนะคะแนน พฤหัสน้อย ส.สมหมาย 2-1 เสียง ป้องกันแชมป์ 140 ปอนด์ เวทีอ้อมน้อย มีประเด็นเกิดขึ้น

โดย อวตาร พีเค แสนชัยมวยไทย ได้โพสต์ข้อความคาดว่า พฤหัสน้อย นั้นถูกวางยาต้องหามตัวเข้าโรงพยาบาล

อวตาร ระบุในโพสต์ “ฉี่ ไม่หยุดต้อนนี้อยู่โรงบาล วางยานักมวยต้องเลวขนาดไหน”

“พฤหัสน้อย ส สมหมาย #คาดว่าถูกวางยา พฤหัสน้อย พลิกแพ้ 50/1 ทุกวันนี้แก๊งวางยาระบาดหนัก พามวยไปชกต้องระมัดระวัง”

ก่อนที่ล่าสุด อวตาร จะอัปเดตอาการของ พฤพัสน้อยว่า “อัปเดตล่าสุด อาการพฤหัสน้อยต้องนอนรพ. ค่าไตสูงเสี่ยงไตวายเฉียบพลัน อันตรายจิงๆนะทุกวันนี้สู้ๆนะครับผมน้องชาย”

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ13 ฉบับสุดท้าย จับตา24ชม. ฝนตกหนักถึงหนักมาก
2

ชาวบ้านเห็นกระบะ จอดนานผิดสังเกต ผงะ เจอร่าง จ.ส.ต. วัย37 เสียชีวิตสลดคารถ
3

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
4

'ไฮโซปอ-ตนุภัทร' แจงเหตุประท้วงแข่งโกคาร์ต ‘น้องพายุ’ ยันไม่ใช่เพราะลูกแพ้
5

จับตาผลประท้วง! ‘พายุ’ ลูก ‘ชมพู่-น็อต’ คว้าที่ 1 โกคาร์ท แต่ยังไม่ได้รับถ้วย หลังผู้จัดการทีมยื่นค้านผลการแข่งขัน
6

อันดับ 5 ราศี โชคพุ่ง รวยรุ่ง เสือติดปีก รอบนี้มาแรงจัด รับทรัพย์ฉ่ำ เงินเข้า
7

ทีมเซอร์วิสรถแข่ง ‘น้องพายุ’ แจงแล้ว ยืนยันไม่ได้โกง รถแข่งผ่านตรวจสภาพ เสื้อสูบที่ใช้ถูกต้อง
8

ราคาทองวันนี้ 13 ต.ค.69 ร่วงลง ประกาศ อัปเดตตลาดราคาทองคำวันนี้
9

ชีวิตคู่สะดุดไม่รู้ตัว! ผู้เชี่ยวชาญเผย 5 ข้อผิดพลาดที่คู่รักมักมองข้าม พร้อมวิธีรับมือ
10

หมึกแทบทั้งตัว! หนุ่มสักลายทั่วร่าง 90% ซ้อนทับราว 40 ชั้น แต่เว้นใบหน้าไว้