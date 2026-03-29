ควันหลงในศึก จ้าวมวยไทย ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย เมื่อวันที่ 28 มี.ค.69 ที่ผ่านมา โดยในคู่ของ แมมมอส ส.สละชีพ ชนะคะแนน พฤหัสน้อย ส.สมหมาย 2-1 เสียง ป้องกันแชมป์ 140 ปอนด์ เวทีอ้อมน้อย มีประเด็นเกิดขึ้น
โดย อวตาร พีเค แสนชัยมวยไทย ได้โพสต์ข้อความคาดว่า พฤหัสน้อย นั้นถูกวางยาต้องหามตัวเข้าโรงพยาบาล
อวตาร ระบุในโพสต์ “ฉี่ ไม่หยุดต้อนนี้อยู่โรงบาล วางยานักมวยต้องเลวขนาดไหน”
“พฤหัสน้อย ส สมหมาย #คาดว่าถูกวางยา พฤหัสน้อย พลิกแพ้ 50/1 ทุกวันนี้แก๊งวางยาระบาดหนัก พามวยไปชกต้องระมัดระวัง”
ก่อนที่ล่าสุด อวตาร จะอัปเดตอาการของ พฤพัสน้อยว่า “อัปเดตล่าสุด อาการพฤหัสน้อยต้องนอนรพ. ค่าไตสูงเสี่ยงไตวายเฉียบพลัน อันตรายจิงๆนะทุกวันนี้สู้ๆนะครับผมน้องชาย”