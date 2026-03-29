เซบาสเตียน ฟันโดรา กำปั้นเจ้าของแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวตของดับเบิลยูบีซีเอาชนะทีเคโอ คีธ เธอร์แมน ในยกที่ 6 ป้องกันตำแหน่งไว้ได้สำเร็จ

การแข่งขันศึกมวยสากลชิงแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวตของดับเบิลยูบีซีที่ เอ็มจีเอ็ม แกรนด์ การ์เดน อารีนา ในลาเวกัส เซบาสเตียน ฟันโดรา เจ้าของเข็มขัดชาวอเมริกันวัย 28 ปีพบกับ คีธ เธอร์แมน ผู้ท้าชิงเพื่อนร่วมชาติ และอดีตแชมป์โลกหลายสถาบันวัย 37 ปี

Sebastian Fundora lands a left to Keith Thurman in a super welterweight championship boxing match Saturday, March 28, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)

 

ผลปรากฏว่า ฟันโดรา ยังแข็งแกร่งใช้ความได้เปรียบด้านความสูง และช่วงแขนในการชกจากระยะไกลจน เธอร์แมน ทรุดลงไปในยกที่ 2 ก่อนในยกที่ 6 เขาจะปิดฉากด้วยการรัวหมัดใส่ และส่งผลให้อีกฝ่ายต้องถูกจับพ่ายแบบทีเคโอ และเป็นการแพ้แบบน็อกเอาต์หนแรกในอาชีพด้วย

จากผลที่เกิดขึ้นทำให้ ฟันโดรา ป้องกันแชมป์ไว้ได้สำเร็จเพื่อสถิติการชกเป็นชนะ 24 ชนะน็อก 15 เสมอ 1 และแพ้ 1 ไฟต์จากการชก 26 ไฟต์ ส่วน เธอร์แมน ชนะ 31 ชนะน็อก 23 แพ้ 2 และยุติการชก 1 จากการชก 34 ไฟต์

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ13 ฉบับสุดท้าย จับตา24ชม. ฝนตกหนักถึงหนักมาก
2

ชาวบ้านเห็นกระบะ จอดนานผิดสังเกต ผงะ เจอร่าง จ.ส.ต. วัย37 เสียชีวิตสลดคารถ
3

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
4

'ไฮโซปอ-ตนุภัทร' แจงเหตุประท้วงแข่งโกคาร์ต ‘น้องพายุ’ ยันไม่ใช่เพราะลูกแพ้
5

จับตาผลประท้วง! ‘พายุ’ ลูก ‘ชมพู่-น็อต’ คว้าที่ 1 โกคาร์ท แต่ยังไม่ได้รับถ้วย หลังผู้จัดการทีมยื่นค้านผลการแข่งขัน
6

อันดับ 5 ราศี โชคพุ่ง รวยรุ่ง เสือติดปีก รอบนี้มาแรงจัด รับทรัพย์ฉ่ำ เงินเข้า
7

ทีมเซอร์วิสรถแข่ง ‘น้องพายุ’ แจงแล้ว ยืนยันไม่ได้โกง รถแข่งผ่านตรวจสภาพ เสื้อสูบที่ใช้ถูกต้อง
8

ราคาทองวันนี้ 13 ต.ค.69 ร่วงลง ประกาศ อัปเดตตลาดราคาทองคำวันนี้
9

ชีวิตคู่สะดุดไม่รู้ตัว! ผู้เชี่ยวชาญเผย 5 ข้อผิดพลาดที่คู่รักมักมองข้าม พร้อมวิธีรับมือ
10

หมึกแทบทั้งตัว! หนุ่มสักลายทั่วร่าง 90% ซ้อนทับราว 40 ชั้น แต่เว้นใบหน้าไว้