เซบาสเตียน ฟันโดรา กำปั้นเจ้าของแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวตของดับเบิลยูบีซีเอาชนะทีเคโอ คีธ เธอร์แมน ในยกที่ 6 ป้องกันตำแหน่งไว้ได้สำเร็จ
การแข่งขันศึกมวยสากลชิงแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวตของดับเบิลยูบีซีที่ เอ็มจีเอ็ม แกรนด์ การ์เดน อารีนา ในลาเวกัส เซบาสเตียน ฟันโดรา เจ้าของเข็มขัดชาวอเมริกันวัย 28 ปีพบกับ คีธ เธอร์แมน ผู้ท้าชิงเพื่อนร่วมชาติ และอดีตแชมป์โลกหลายสถาบันวัย 37 ปี
ผลปรากฏว่า ฟันโดรา ยังแข็งแกร่งใช้ความได้เปรียบด้านความสูง และช่วงแขนในการชกจากระยะไกลจน เธอร์แมน ทรุดลงไปในยกที่ 2 ก่อนในยกที่ 6 เขาจะปิดฉากด้วยการรัวหมัดใส่ และส่งผลให้อีกฝ่ายต้องถูกจับพ่ายแบบทีเคโอ และเป็นการแพ้แบบน็อกเอาต์หนแรกในอาชีพด้วย
จากผลที่เกิดขึ้นทำให้ ฟันโดรา ป้องกันแชมป์ไว้ได้สำเร็จเพื่อสถิติการชกเป็นชนะ 24 ชนะน็อก 15 เสมอ 1 และแพ้ 1 ไฟต์จากการชก 26 ไฟต์ ส่วน เธอร์แมน ชนะ 31 ชนะน็อก 23 แพ้ 2 และยุติการชก 1 จากการชก 34 ไฟต์