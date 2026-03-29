การแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ TVA CHANNEL วอลเลย์บอล ไทยแลนด์ ลีก 2026 ประจำปี 2569 ที่ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 มีนาคม เป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ

สุพรีม ทิพย ชลบุรี-อี.เทค แชมป์เก่า นำทัพโดยตำนาน 7 เซียนอย่าง ปลื้มจิตร์ ถินขาว พร้อมด้วย กัตติกา แก้วพิน และ วริศรา สีทาเลิศ ลงสนามพบ ฮารุดอทชลบุรี ราชมงคล ธัญบุรี วีซี ที่มีชุดหลักนำโดย นันท์นภัส มูลจะคำ, กัญธิมา เอกปัชชา , ณัฏฐณิชา ใจแสน และ ณัฐวรรณ ผาดไธสง

ผลปรากฏว่า แมตช์นี้ทั้งสองทีมเล่นกันได้อย่างสนุกสูสี ก่อนจะเป็นฮารุดอทชลบุรี ราชมงคล ธัญบุรี วีซี พลิกโค่น สุพรีม ทิพย ชลบุรี-อี.เทค แชมป์เก่า 3-2 เซต 19-25, 26-24, 20-25, 25-20 และ 15-12 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับ นครราชสีมา คิวมิน วีซี ส่วน สุพรีม ทิพย ทำได้เพียงตกไปชิงอันดับ 3 กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่นสตาร์

ทั้งนี้รอบชิงชนะเลิศทีมชายและทีมหญิง จะแข่งขันระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน ที่ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

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