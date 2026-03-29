การแข่งขันฟุตบอล รายการ เปิดสนามเพื่อนรักหมอนทอง ครั้งที่ 1 ซึ่งสร้างโดย “พิมรี่พาย” เมื่อวันที่ 29 มี.ค.69 มี 4 ทีมเข้าร่วม คือ หมอนทองวิทยา, วัดสุทธิวราราม, สารวิทยา และปทุมคงคา
สำหรับผลการแข่งขันรายการนี้ หมอนทองวิทยา ทำได้เพียงเข้าไปชิงอันดับ 3 กับ สารวิทยา ก่อนที่สุดท้าย หมอนทอง จะไปพ่ายจุดโทษ 4-5 จบการแข่งขันด้วยอันดับ 4 และยังทำให้ หมอนทอง ในยุคของ “โค้ชจุ่น” อนุรักษ์ ศรีเกิด ยังไม่สามารถหาชัยชนะได้เลย
ทั้งนี้ เวลา 21.00 น. คืนนี้ (29 มีนาคม) หมอนทอง เตรียมแถลงเปิดหัวหน้าโค้ชคนใหม่ และผู้จัดการทีมอย่างเป็นทางการ