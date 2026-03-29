เดซีเร ดูเอ เหมาคนเดียวสองประตูพาทีมชาติฝรั่งเศสเอาชนะ โคลัมเบีย 3-1 ในเกมอุ่นเครื่องที่สหรัฐอเมริกา
การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติเมื่อวันที่ 29 มี.ค. คู่ที่น่าสนใจ ที่สนามนอร์ทเวสต์ สเตเดียม ประเทศสหรัฐอเมริกา โคลัมเบีย พบกับ “ตราไก่” ฝรั่งเศส
เกมนี้ โคลัมเบีย ส่ง จอห์น อาริอาส, หลุยส์ ดิอาซ และหลุยส์ ซัวเรซ นำทัพด้าน ฝรั่งเศส วาง เอ็นโกโล ก็องเต, รายอัน แชร์กคี และเดซีเร ดูเอ เป็นแกนหลัก
ผลปรากฏว่า ฝรั่งเศส เป็นฝ่ายเอาชนะไป 3-1 จากประตูของ เดซีเร ดูเอ นาทีที่ 29 และ56 กับ มาร์กกุส ตูราม นาที 41 ส่วน โคลัมเบีย ได้จาก ฆามินตัน กัมปาซ นาที 77
ทั้งนี้เกมต่อไปของฝรั่งเศสคือการอุ่นเครื่องกับ ไอวอรี โคสต์ วันที่ 4 มิ.ย.นี้