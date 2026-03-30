แอนโธนี ฮัดสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยประกาศความมั่นใจ ช้างศึกเตรียมพร้อมมาอย่างดี เชื่อเอาชนะเติร์กเมนิสถาน ผ่านเข้ารอบเอเชียน คัพ
เมื่อ 30 มี.ค. ที่ห้องแถลงข่าวสนามราชมังคลากีฬาสถาน ฝ่ายจัดการแข่งขันจัดงานแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี ที่ทีมชาติไทย จะลงสนามนัดสุดท้ายกับเติร์กเมนิสถาน วันที่ 31 มี.ค.
แอนโธนี ฮัดสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่สุดของทีมงานสต๊าฟเราทำงานร่วมกันได้ดีมาก เช่นเดียวกับนักเตะที่ตอบรับกับสิ่งที่เราต้องการได้ดีมาก อาจจะมีการพูดคุยกันเล็กน้อยเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเกมที่จะถึงเป็นงานยากแน่นอน เพราะเติร์กเมนิสถานเป็นทีมที่ดีเช่นเดียวกัน
เกมพรุ่งนี้เราต้องทำให้มั่นใจ เราไม่รู้หรอกว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร จะมีการโดนใบแดงของไผู้เล่นหรือไม่ แต่เราต้องเตรียมพร้อมให้ดีที่สุดเมื่อถึงตอนนั้น เราคาดหวังให้นักกีฬาของเราเต็มที่แต่ไม่ต้องเกินขีดความจำเป็น
เรื่องการเหลือผู้เล่น10 คนผมเคยเจอมาแล้ว และแฟนบอลมีความสำคัญมาก เพราะเคยคุมสหรัฐอเมริกาไปแข่งกับเปรูเกมนั้นแฟนบอลเจ้าบ้านเข้ามาในสนามเยอะมากพร้อมทั้งส่งเสียงเชียร์ให้ทีมตัวเอง ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้สร้างความกดดันให้กับคู่แข่งอย่างมาก ดังนั้นเกมกับเติร์กเมนิสถานอยากให้แฟนบอลไทยเข้ามาร่วมให้กำลังใจนักเตะจนเต็มความจุของราชมังคลากีฬาสถาน
การเตรียมของเราทำออกมาได้ดีมาก และทีมงานสต๊าฟโค้ชต้องทำให้นักกีฬาทุกคนเข้าใจในแผนการเล่นให้มากที่สุด ส่วนเรื่องเลือกผู้เล่น 11 ตัวจริงเรามีอยู่แล้ว แต่เราต้องทำให้ผู้เล่นที่เหลือสามารถทดแทนกันได้ ดังนั้นทุกคนต้องสามารถเปลี่ยนแปลงเกมได้ หวังว่านักเตะจะงัดศักยภาพออกมาให้เต็มที่ที่สุด
เรามีการศึกการเล่นของเติร์กเมนิสถานมาแล้วกว่า 12 แมตช์ แม้จะหาข้อมูลเชิงลึกจะหาค่อนข้างยาก แต่เราต้องเตรียมให้พร้อมว่าจะเล่นกับพวกเขาอย่างไร ทั้งนี้ต้องให้เกียรติคู่แข่งด้วยเพราะเป็นทีมที่เล่นด้วยยากแน่นอน แม้ว่าจะศึกษามาแล้วว่าคู่แข่งจะเล่นอย่างไร แต่ไม่ได้การันตีว่าพวกเขาจะมาเล่นตามแผนที่เราวางไว้ ดังนั้นเราได้มีการเตรียมแผนการเล่นเพื่อรับมือกับเหตุเปลี่ยนแปลง
แน่นอนว่าการที่ไทยต้องชนะเท่านั้นเพื่อเข้ารอบดังนั้นต้องเตรียมพร้อมสำหรับการสร้างเกมรุก แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะมุทะลุเพื่อจะสร้างเกมรุกทันทีเพราะฟุตบอลเล่น 90 นาที เราต้องทำให้แน่ใจว่าเมื่อจบเกมแล้วชัยชนะเป็นของเรา และด้วยศักยภาพของตัวผู้เล่นเรามั่นใจว่าทุกคนจะทำได้ตามเป้าหมาย