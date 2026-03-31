เปิดสถิติ ช้างศึก ฟุตบอลทีมชาติไทย มีโปรแกรมลงสนามดวลกับ เติร์กเมนิสถานน เกมเดิมพันตั๋วเอเชียนคัพ รอบสุดท้าย ค่ำนี้ เวลา 19.30 น.
การแข่งขันฟุตบอลเอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดสุดท้าย ที่ราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก กรุงเทพฯ ในวันนี้ เวลา 19.30 น. “ช้างศึก” ฟุตบอลทีมชาติไทย มีโปรแกรมลงสนามดวลกับ เติร์กเมนิสถาน
สำหรับเกมนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเงื่อนไขของทีม “ช้างศึก” ทีมชาติไทยคือ ต้องเอาชนะเติร์กเมนิสถาน ให้ได้สถานเดียวเท่านั้นเพื่อคว้าตั๋วไปเล่นเอเชี่ยนคัพ 2027 รอบสุดท้าย ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย หากเสมอ หรือแพ้จะชวดตั๋วไปแข่งขันทันที
สถิติการพบกันของ ทีมชาติไทย พบ เติร์กเมนิสถาน พบกันมาทั้งหมด 3 ครั้ง โดยครั้งแรกวันที่ 21 พฤศจิกายน 2541 แมตช์อุ่นเครื่อง ไทย แพ้ เติร์กเมนิสถาน 0-5 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 แมตช์อุ่นเครื่องฟีฟ่า เดย์ โดยไทยเอาชนะ เติร์กเมนิสถาน 1-0
ส่วนครั้งสุดท้ายที่พบกัน ในรอบคัดเลือก เอเชี่ยนคัพ 2027 กลุ่มดี นัดที่ 2 “ช้างศึก” บุกพ่ายที่อัชกาบัต สเตเดียม ประเทศเติร์กเมนิสถาน 1-3 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2568