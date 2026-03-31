สื่อรายงาน แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ลดความสนใจในการคว้าตัว ซานโดร โตนาลี กองกลาง นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด มาร่วมทีมเนื่องจากต้องใช้งบสูง และมองหาตัวเลือกอื่นแทน
สำหรับ แมนฯ ยูไนเต็ด ตกเป็นข่าวว่า ต้องการเสริมผู้เล่นใหม่ในตำแหน่งกองกลางเพื่อแทนที่ คาเซมิโร มิดฟิลด์จอมเก๋าที่จะย้ายออกจากสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้
ก่อนหน้านี้ “ปีศาจแดง” ตกเป็นข่าวกับแข้งหลายรายทั้ง คาร์ลอส บาเลบา จาก ไบรตัน, ซานโดร โตนาลี จาก นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด, อดัม วอร์ตัน จาก คริสตัล พาเลซ และเอลเลียตต์ แอนเดอร์สัน จาก น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ เป็นต้น
ทว่า “เดลี เมล์” ระบุ แมนฯ ยูไนเต็ด ส่อยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการต่อ นิวคาสเซิล เพื่อขอซื้อตัว โตนาลี หลังจบฤดูกาล โดยดาวเตะวัย 25 ปีมีแนวโน้มที่จะเป็นเป้าหมายหลักเหนือแข้งรายอื่นๆ
ถึงกระนั้นล่าสุด “ดิ แอธเลติก” ระบุว่า “ปีศาจแดง” ลดความสนใจในตัว โตนาลี ลงแล้วเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่สูง รวมถึงกังวลปัญหาเกี่ยวกับโทษแบนการพนัน “โตนาลี เคยถูกมองว่าเป็นเป้าหมายสำคัญของ แมนฯ ยูไนเต็ด เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้ว แต่ไม่ได้ดำเนินการคว้าตัวเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป และถึงแม้ว่าเขาจะยังคงเป็นที่สนใจ แต่ทางยูไนเต็ดกำลังพิจารณาตัวเลือกอื่นๆ ในครั้งนี้”
“นอกจากนี้ ยังมีความกังวลในผู้คนใน ยูไนเต็ด เกี่ยวกับโทษแบนจากการพนันของเขา ค่าใช้จ่ายโดยรวมของข้อตกลงที่เป็นไปได้จึงเป็นปัจจัยหนึ่ง แหล่งข่าวจาก ยูไนเต็ด ที่ขอไม่เปิดเผยชื่อได้ลดความสำคัญของโอกาสในการคว้าตัว โตนาลี ในตลาดซื้อขายนักเตะที่จะถึงนี้”
ส่วน “เดอะ ซัน” ระบุว่า แมนฯ ยูไนเต็ด จะหันไปทุ่มคว้า แอนเดอร์สัน มากกว่าแม้จะมี แมนเชสเตอ์ ซิตี้ เป็นคู่แข่ง