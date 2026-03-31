โค้ชวัง ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล ให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันฟุตบอลรายการ CFA Team China International youth Tournament Xi’an นัดที่สาม พอใจภาพรวม ทีมยิงได้ทั้ง 3 นัด
ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล หัวหน้าผู้ฝึกสอน ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ให้สัมภาษณ์การแข่งขันฟุตบอลรายการ CFA Team China International youth Tournament Xi’an นัดที่สาม
เกมดังกล่าว ทีมชาติไทย U23 พ่ายต่อเกาหลีเหนือ ไปด้วยสกอร์ 1-3
“ก็ถือเป็นเกมที่ดีมากเลย มาทัวร์นาเมนต์นี้ อยากให้น้องๆ ได้เจอเกมระดับนี้ ในสามเกมนี้ เกมนี้เจอกับเกาหลีเหนือ ซึ่งเป็นทีมที่เน้นการกดดัน แรกๆเราก็ยังครองเกมไม่ได้ในช่วงเริ่มต้นโอเค เรามีโอกาส เปลี่ยนแกนได้ จากนั้นมาเสียประตู จากการเข้าบอลเร็ว ทั้งแดนกลางและด้านข้าง ครึ่งหลังพอเราปรับสามารถเล่นบอลหน้าไลน์ และจังหวะเดียวได้ จนตีตื้นได้ และแกะเพรสได้หลายลูก” โค้ชวัง กล่าว
“ก็เสียดาย จริงๆ เราก็มีโอกาส ถ้าเราครึ่งหลัง กลับมาตีเสมอ 2-2 ได้เกมก็จะเปลี่ยนไปอีกอย่าง น้องๆ ครึ่งหลัง ช่วงกลางก็ครองเกมได้ เล่นกับเกมเพรสซิ่งได้ดี ก็คุยกับน้องแล้วว่า ผลยังไงค่อยว่ากัน พยายามอยากให้เล่นเกมแบบนี้มากที่สุด ทุกคนพยายามขยับร่วมกัน ในระดับเอเชีย ต้องเจอเกมเพรสซิ่งแบบนี้เยอะแน่นอน”
“เดี๋ยวเราต้องไปประเมิน ก็ถือว่ามาทัวร์นาเมนต์ 3 นัด เราทำประตูได้สามนัด การจบสกอร์ก็ถือว่าโอเคที่มีสกอร์ แม้บางแมตช์ บางจังหวะที่เรามี แต่เราเปลืองก็ต้องกลับไปแก้ไข ส่วนเกมรับ ก็ต้องปรับ สามเกมนี้เราใช้ประตู 3 คน แมตช์ละเกม อยากให้น้องได้เจอเกมระดับนี้ทุกคน มาแล้วก็บอกว่าเน้นผลไหม ก็อยากเน้น แต่อยากให้น้องได้เจอเกมมากกว่า เราเรียกเขามาแล้ว ก็อยากให้เขาได้โอกาส เป็นเรื่องประสบการณ์ด้วยที่เราเจอด้วย”
“ต้องขอโทษแฟนบอล ที่ไม่สามารถเอาชัยชนะ และแชมป์รายการนี้ได้ อยากฝากแฟนบอลเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทย U23 ชุดนี้ด้วยนะครับ”
โดยหลังจากนี้ ทีมชาติไทย U23 จะเดินทางกลับทันที โดยจะถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ในวันที่ 1 เมษายน 2569 เวลา 22.15 น. และทางสตาฟโค้ชจะประชุมกับสมาคมฯ เพื่อสรุปผลงาน และวางแผนถึงการเก็บตัวครั้งต่อไป