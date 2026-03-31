มาร์ก กูกูเรยา แบ๊กซ้าย เชลซี กล่าวว่า คงยากที่จะปฏิเสธข้อเสนอให้กลับไปเล่นให้กับสโมสรเก่าอย่าง บาร์เซโลนา พร้อมชี้การจากไปของ เอ็นโซ มาเรสกา กระทบต่อ “สิงโตน้ำเงินคราม” อย่างมาก

โดยกองหลังวัย 27 ปีรายนี้ ซึ่งได้รับการฝึกฝนจากอะคาเดมีของ เอสปันยอล และเล่นให้กับทีมเยาวชนของ บาร์เซโลนา และเคยลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของสโมสรแห่งแคว้นกาตาลันเพียงครั้งเดียวในปี 2017

เขาเล่นให้กับเออิบาร์ และเกตาเฟ ในลา ลีกา ก่อนจะย้ายไปร่วมทีม ไบรตัน ในปี 2021 และมาอยู่กับ เชลซี ในปี 2022 ซึ่งเจ้าตัวก็ช่วยสโมสรประสบความสำเร็จมากมาย

Soccer Football – Premier League – Chelsea v Newcastle United – Stamford Bridge, London, Britain – March 14, 2026 Chelsea’s Marc Cucurella reacts Action Images via Reuters/John Sibley EDITORIAL USE ONLY.

 

เมื่อถูกถามเกี่ยวกับการกลับไปบ้านเกิด กูกูเรยา กล่าวว่า “สเปนก็คือสเปนเสมอ มันเป็นที่ที่ผมเติบโตมา และคุณก็มักจะคิดถึงการกลับไปเสมอ แต่ผมอยากจะรอไปอีกสักสองสามปี ผมมีความสุขมากที่นี่ และมันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ยอดเยี่ยม”

เมื่อถูกถามเจาะจงเกี่ยวกับการกลับไป บาร์เซโลนา กูกูเรยา เสริมว่า “ถ้าสถานการณ์นั้น (บาร์เซโลนา ยื่นข้อเสนอ) มันยากที่จะปฏิเสธ แต่สุดท้ายแล้วผมก็ต้องพิจารณาดู”

“มันไม่ใช่แค่ผมคนเดียว ผมต้องคิดถึงครอบครัวด้วย และเราจะต้องตัดสินใจร่วมกันว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเรา อย่างที่ผมเคยบอกไปแล้ว ตอนนี้ผมยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้น ถ้ามันจะเกิดขึ้น มันจะเกิดขึ้น และเราจะได้เห็นว่าการตัดสินใจจะเป็นอย่างไร”

นอกจากนั้นแบ๊กซ้ายทีมชาติสเปน ยังยอมรับว่า การอำลาทีมของ เอ็นโซ มาเรสกา อดีตกุนซือส่งผลกระทบต่อ เชลซี อย่างมาก “เรารู้ว่า มาเรสกา ต้องการอะไรจากเรา การคว้าแชมป์อย่างสโมสรโลกก็ช่วยเสริมสร้างความผูกพัน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมระหว่างการเฉลิมฉลอง”

“เมื่อผู้จัดการทีมให้ความมั่นใจและมอบโอกาสให้เราได้ต่อสู้เพื่อคว้าแชมป์ เราก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อเขา ช่วงเวลาที่ มาเรสกา จากไปนั้นส่งผลกระทบอย่างมากต่อเรา นี่เป็นการตัดสินใจของสโมสร ถ้าคุณถามผม ผมคงไม่ตัดสินใจแบบนี้ การเปลี่ยนแปลงแบบนั้น ทางที่ดีที่สุดคือรอจนจบฤดูกาล คุณจะได้ให้เวลาทุกคน ทั้งนักเตะและผู้จัดการทีมคนใหม่ ได้เตรียมตัว มีช่วงปรีซีซั่นเต็มที่”

 

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