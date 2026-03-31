มาร์ก กูกูเรยา แบ๊กซ้าย เชลซี กล่าวว่า คงยากที่จะปฏิเสธข้อเสนอให้กลับไปเล่นให้กับสโมสรเก่าอย่าง บาร์เซโลนา พร้อมชี้การจากไปของ เอ็นโซ มาเรสกา กระทบต่อ “สิงโตน้ำเงินคราม” อย่างมาก
โดยกองหลังวัย 27 ปีรายนี้ ซึ่งได้รับการฝึกฝนจากอะคาเดมีของ เอสปันยอล และเล่นให้กับทีมเยาวชนของ บาร์เซโลนา และเคยลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของสโมสรแห่งแคว้นกาตาลันเพียงครั้งเดียวในปี 2017
เขาเล่นให้กับเออิบาร์ และเกตาเฟ ในลา ลีกา ก่อนจะย้ายไปร่วมทีม ไบรตัน ในปี 2021 และมาอยู่กับ เชลซี ในปี 2022 ซึ่งเจ้าตัวก็ช่วยสโมสรประสบความสำเร็จมากมาย
เมื่อถูกถามเกี่ยวกับการกลับไปบ้านเกิด กูกูเรยา กล่าวว่า “สเปนก็คือสเปนเสมอ มันเป็นที่ที่ผมเติบโตมา และคุณก็มักจะคิดถึงการกลับไปเสมอ แต่ผมอยากจะรอไปอีกสักสองสามปี ผมมีความสุขมากที่นี่ และมันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ยอดเยี่ยม”
เมื่อถูกถามเจาะจงเกี่ยวกับการกลับไป บาร์เซโลนา กูกูเรยา เสริมว่า “ถ้าสถานการณ์นั้น (บาร์เซโลนา ยื่นข้อเสนอ) มันยากที่จะปฏิเสธ แต่สุดท้ายแล้วผมก็ต้องพิจารณาดู”
“มันไม่ใช่แค่ผมคนเดียว ผมต้องคิดถึงครอบครัวด้วย และเราจะต้องตัดสินใจร่วมกันว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเรา อย่างที่ผมเคยบอกไปแล้ว ตอนนี้ผมยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้น ถ้ามันจะเกิดขึ้น มันจะเกิดขึ้น และเราจะได้เห็นว่าการตัดสินใจจะเป็นอย่างไร”
นอกจากนั้นแบ๊กซ้ายทีมชาติสเปน ยังยอมรับว่า การอำลาทีมของ เอ็นโซ มาเรสกา อดีตกุนซือส่งผลกระทบต่อ เชลซี อย่างมาก “เรารู้ว่า มาเรสกา ต้องการอะไรจากเรา การคว้าแชมป์อย่างสโมสรโลกก็ช่วยเสริมสร้างความผูกพัน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมระหว่างการเฉลิมฉลอง”
“เมื่อผู้จัดการทีมให้ความมั่นใจและมอบโอกาสให้เราได้ต่อสู้เพื่อคว้าแชมป์ เราก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อเขา ช่วงเวลาที่ มาเรสกา จากไปนั้นส่งผลกระทบอย่างมากต่อเรา นี่เป็นการตัดสินใจของสโมสร ถ้าคุณถามผม ผมคงไม่ตัดสินใจแบบนี้ การเปลี่ยนแปลงแบบนั้น ทางที่ดีที่สุดคือรอจนจบฤดูกาล คุณจะได้ให้เวลาทุกคน ทั้งนักเตะและผู้จัดการทีมคนใหม่ ได้เตรียมตัว มีช่วงปรีซีซั่นเต็มที่”