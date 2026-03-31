การแข่งขันฟุตบอล เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่ 6 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569 “ช้างศึก” ฟุตบอลทีมชาติไทย เปิดบ้านพบกับ เติร์กเมนิสถาน
สถานการณ์ก่อนเริ่มเกมนี้ ทั้ง ไทย และ เติร์กเมนิสถาน มี 12 คะแนนเท่ากัน แต่ เติร์กเมนิสถาน นั้นมีเฮดทูเฮด ดีกว่า ทำให้ ทีมชาติไทย ต้องชนะสถานเดียว เพื่อคว้าอันดับ 1 เข้าสู่รอบสุดท้าย ฟุตบอลเอเชียน คัพ 2027
เริ่มเกม ทีมชาติไทย เป็นฝ่ายครองบอลบุกได้มากกว่า กระทั่งนาที 15 จากจังหวะเตะมุมเป็น ศุภนันท์ บุรีรัตน์ ที่โขกให้ทีมชาติไทย ขึ้นนำ 1-0 ในครึ่งแรก
ครึ่งหลัง ทีมชาติไทย ดูจะผ่อนเกมลงไป ทำให้ เติร์กเมนิสถาน ค่อยๆมีโอกาส ก่อนที่นาที 60 เตย์มูร์ ชารีเยฟ จะได้โอกาสซัดนอกกรอบเสียบมุมให้ เติร์กเมนิสถาน ตามตีเสมอ 1-1
หลังจากนั้นเกมเริ่มกลับมาเข้มข้น ทีมชาติไทย ที่ต้องการประตูพยายามบุกเข้าใส่ กระทั่งนาที 89 เป็น มานูเอล ทอม เบียรห์ ที่สวมบทฮีโร่ ยิงให้ทีมชาติไทย เอาชนะ เติร์กเมนิสถาน 2-1
จากผลนัดนี้ทำให้ ทีมชาติไทย เก็บเพิ่มเป็น 15 คะแนน จาก 6 นัด คว้าอันดับ 1 กลุ่มดี พร้อมสิทธิ์ในการเข้าสู่ศึก เอเชียน คัพ 2027 รอบสุดท้าย ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย