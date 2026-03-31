‘เจ’ ชนาธิป สรงกระสินธ์ ตอบผู้สื่อข่าว หลังถูกถามว่า ในเอเชียนคัพ รอบสุดท้าย ต้นปีหน้า 2ตัวเก๋าอย่าง “อุ้ม” ธีราทร และ “ตัง” สารัช ยังมีความสำคัญกับทีมอยู่หรือไม่

ในการแถลงข่าวหลังเกม ทีมชาติไทย เอาชนะ เติร์กเมนิสถาน 2-1 คว้าตั๋วผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย การแข่งขันฟุตบอล เอเชียน คัพ 2027 ได้สำเร็จ

โดยผู้สื่อข่าวได้ถาม จ’ ชนาธิป สรงกระสินธ์ ว่า ในอีก 8-9 เดือนข้างหน้า ในการแข่งขันเอเชียน คัพ รอบสุดท้าย แข้งรุ่นพี่อย่าง ‘อุ้ม-ตัง’ ยังมีความสำคัญกับทีมหรือไม่

เจ’ ชนาธิป เผยว่า เรื่องพี่อุ้มกับพี่ตังผมว่าโค้ชน่าจะให้คำตอบได้ดีอยู่แล้วผมว่า ถ้าเรายังมีนักฟุตบอลที่มีคุณภาพดี แล้วเราไม่เอาเขาไปเล่น แล้วเราจะหานักฟุตบอลแบบไหนมาติดทีมชาติ คุณจะหานักฟุตบอลตัวแทนรุ่นใหม่ แต่รุ่นใหม่ไม่เก่งกว่ารุ่นพี่แล้วเราจะทำอย่างไร ในเมื่อ ณ วันนี้เขายังเล่นได้อยู่ เขาสามารถเป็นแรงบรรดาลใจให้กับรุ่นน้อง เขาซ้อมเต็มที่ เราทุ่มเททุกอย่าง เป็นผู้นำทั้งในและนอกสนาม ช่วยทุกคน

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