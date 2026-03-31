แอนโธนี ฮัดสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย สุดภูมิใจในตัวนักเตะทัพช้างศึกล้างตาเอาชนะเติร์กเมนิสถาน ผ่านเข้ารอบสุดท้าย เอเชียน คัพ 2027
ทีมชาติไทย ภายใต้การนำทัพของ แอนโธนี ฮัดสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวอังกฤษ-อเมริกัน ทำได้ตามเป้าหมายแม้ว่าจะลุ้นเหนื่อกว่าจะเฉือนชนะเติร์กเมนิสถาน 2-1 จากการโหม่งประตูชัยของ มานูเอล ทอม เบียห์ร ส่งไทยเก็บ 15 คะแนนจากการลงสนาม 6 นัดคว้าแชมป์กลุ่มดี ผ่านเข้ารอบสุดท้าย เอเชียน คัพ 2027 ได้สำเร็จ
หลังเกม ฮัดสัน กล่าวว่า “ผมภาคภูมิใจในตัวนักเตะทุกคน และพึงพอใจอย่างมาก ไม่ใช่แค่ภูมิใจแค่ตัวผมและสต๊าฟโค้ช แต่รวมถึงแฟนบอล และทุกคนที่ทำงานในสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เพราะทุกคนทราบดีว่าเกมนี้มีคุณค่ามากแค่ไหน การชนะเกมนี้ทำให้เราเข้ารอบต่อไปของเอเชียน คัพ”
“แท็กติกที่วางวันนี้มีเหตุผลหลักๆ สองข้อ เพราะคู่ต่อสู้เขามาด้วยความดุดันในการเล่น และมีพลกำลังทางร่างกายที่แข็งแรง และเน้นบอลยาว มีเกมรุกที่ดุดันในการครอสจากด้านข้าง เป็นทีมที่เกมรุกค่อนข้างชัดเจน ด้วยเหตุผลนี้เราอยากจะรับมือด้วยการเพิ่มจำนวนตัวผู้เล่นจากแดนหลัง เพื่อรับมือจุดแข็ง และอีกอย่างคือครึ่งหลังเราต้องการสกอร์ เราปรับเปลี่ยนจากหลัง 3 เป็น หลัง 4 เพื่อเพิ่มจำนวนตัวผู้เล่นแดนบนเพิ่มขึ้น และเจอกับบอลยาวจากคู่ต่อสู้ค่อนข้างมาก และอีกอย่างเขามาระบบ หลัง 3 เหมือนกัน ใช้วิงแบ๊ก 2 ข้างยืนสูง เกมนี้เป็นเกมที่ท้าทายมากๆ ทั้งนี้ทั้งนั้น ผมรู้สึกภูมิใจในตัวผู้เล่นทุกคน ที่โชว์สปิริตที่แข็งแกร่งออกมา และได้ผลการแข่งขันตามที่ตั้งเป้าไว้”
“แน่นอนว่าครึ่งแรกถ้าดูภาพรวมในเรื่องของโอเพนเพลย์ เราสร้างโอกาสในการพาบอลไปแดนสุดท้ายได้เยอะมาก แต่น่าเสียดายเราไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสเป็นประตู เอาจริงๆ ในครึ่งแรกเราน่าจะทำประตูได้มาก เพราะด้วยวิธีการเล่นของเรา นักฟุตบอลของเราทำออกมาได้ดี อีกส่วนที่ต้องพูดตรงๆ วันนี้เป้าหมายหลักคือทำยังไงก็ได้ให้เราเข้าสู่ เอเชียน คัพ รอบต่อไป ตลอดทั้งสัปดาห์ ในการเตรียมทีม ผมพยายามทำยังไงก็ได้ เตรียมทีมโดยไม่โยนความกดดันให้กับนักกีฬาทั้งแคมป์มากเกินไป หรือเอาความกดดันจากนอกแคมป์มาสู่นักกีฬา สุดท้ายถ้าเราไม่ได้ไปเอเชียน คัพ จะป็นผลเสียต่อฟุตบอลในประเทศ ทั้งสมาคมและฟุตบอลทีมชาติไทย อีกอย่างเราจะได้เจอคู่ต่อสู้ที่เราแพ้มาในบ้านเขา และเรารู้ดีว่าคุณภาพของเขาแข็งแกร่งแค่ไหน และเป็นเกมที่ยาก แต่ว่าโดยรวมออกมาดี”