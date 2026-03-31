อังกฤษเล่นในบ้านแต่กลับพลาดท่าแพ้ต่อญี่ปุ่นในเกมกระชับมิตร ทีมชาติ จากประตูชัยของนักเตะที่ค้าแข้งในพรีเมียร์ลีกอย่าง คาโอรุ มิโตมะ

การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ทีมชาติ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม “สิงโตคำราม”อังกฤษ เปิดสนามเวมบลีย์ สเตเดียม รับการมาเยือนของ “ซามูไร”ญี่ปุ่น

นาที 23 ญี่ปุ่นสบโอกาสโต้กลับเร็ว เคโตะ นากามุระ มีพื้นที่หลุดเข้าทางเขตโทษด้านซ้ายแล้วตบเข้ากลางให้ คาโอรุ มิโตมะ ยิงจังหวะเดียวเข้าประตูไป ทีมเยือนออกนำ 1-0

นาที 34 อังกฤษเกือบตีเสมอ แอนโธนี กอร์ดอน ไหลบอลให้ เอลเลียตต์ แอนเดอร์สัน ปั่นด้วยขวาจากบริเวณหน้าเขตโทษ บอลแฉลบปลายเท้ากองหลังญี่ปุ่นเล็กน้อยแล้วพุ่งต่อไปชนคานออกหลัง จบครึ่งแรกญี่ปุ่นนำ 1-0

ครึ่งหลังอังกฤษพยายามเดินหน้าบุกเพื่อหวังตีเสมอ แต่สุดท้ายไม่สามารถเจาะตาข่ายได้ จบเกม “สิงโตคำราม” พ่ายคาบ้าน 0-1 อังกฤษจึงหยุดสถิติไม่แพ้ใครต่อเนื่องไว้ที่ 7 นัด ส่วนญี่ปุ่นยืดสถิติไร้พ่ายเป็น 6 นัดติดต่อกันแล้ว

ผลคู่อื่น

คอสตาริกา 0-5 อิหร่าน

นอร์เวย์ 0-0 สวิตเซอร์แลนด์

เซอร์เบีย 2-1 ซาอุดีอาระเบีย

เฮติ 1-1 ไอซ์แลนด์

จอร์แดน 2-2 ไนจีเรีย

แอฟริกาใต้ 1-2 ปานามา

โมร็อกโก 1-0 ปารากวัย

สกอตแลนด์ 0-1 ไอวอรีโคสต์

แอลจีเรีย 0-0 อุรุกวัย

เนเธอร์แลนด์ 1-1 เอกวาดอร์

ออสเตรีย 1-0 เกาหลีใต้

เซเนกัล 3-1 แกมเบีย

สเปน 0-0 อียิปต์

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