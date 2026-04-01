สื่อรายงาน เรอัล มาดริด และปารีส แซงต์ แชร์กแมง ต่างกำลังพิจารณาคว้า โมฮาเหม็ด ซาลาห์ แนวรุก ลิเวอร์พูล ที่กำลังจะย้ายออกจาก “หงส์แดง” แบบไม่มีค่าตัวในช่วงซัมเมอร์นี้

โดย ซาลาห์ ประกาศว่า เขาจะย้ายออกจาก ลิเวอร์พูล หลังจากจบฤดูกาลนี้ พร้อมเป็นการปิดฉากช่วงเวลา 9 ปีกับสโมสรลง ขณะที่สโมสรก็เปิดทางให้เขาอำลาถิ่น แอนฟิลด์ แบบฟรีเอเยนต์แม้จะมีสัญญาอยู่ถึงปี 2027 ก็ตาม

ที่ผ่านมามีรายงานว่า หลายทีมจากซาอุดีอาระเบียต้องการเซ็นสัญญาดาวเตะวัย 33 ปีรายนี้ไปเสริมแกร่งทว่ายังไม่มีการยื่นข้อเสนอทางการ

Soccer Football – UEFA Champions League – Round 16 – Second Leg – Liverpool v Galatasaray – Anfield, Liverpool, Britain – March 18, 2026 Liverpool’s Mohamed Salah celebrates scoring their fourth goal REUTERS/Phil Noble

 

ทว่าล่าสุด “ฟุตบอล อินไซด์เดอร์” ระบุว่า 2 บิ๊กทีมจากยุโรปอย่าง เรอัล มาดริด จากลา ลีกา สเปน และปารีส แซงต์ แชร์กแมง จากลีก เอิง ฝรั่งเศส ต่างกำลังพิจารณาคว้า ซาลาห์ ไปเสริมทัพเช่นกันในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้

ทั้งนี้ ซาลาห์ ย้ายมาอยู่ ลิเวอร์พูล เมื่อปี 2017 ก่อนกลายเป็นกำลังสำคัญนำสโมสรคว้าแชมป์มากมาย โดยตัวเขาลงสนามให้ “หงส์แดง” ไปแล้ว 435 นัดรวมทุกรายการ ยิงไปถึง 255 ประตู

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