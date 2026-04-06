ปตท. อภิชาติฟาร์ม อัดคลิปพาบุกบ้าน ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม อัพเดทอาการบาดเจ็บล่าสุดหลังผ่าตัด และต้องพักฟื้น อย่างน้อย 7 – 12 เดือน
หลังจากที่ ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม ได้รับบาดเจ็บกระดูกขาขวาหัก จากการโดน หลิว เมิงหยาง คู่ชกชาวจีน เตะหน้าแข้งจนแพ้น็อคในยกแรกของศึกมวย ONE ลุมพินี 137 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ที่ผ่านมา ก่อนจะเข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บในเวลาต่อมา ซึ่งคาดว่าจะต้องพักฟื้นอย่างน้อย 7 – 12 เดือน
ล่าสุด ปตท. อภิชาติฟาร์ม ที่เพิ่งจะโชว์ฟอร์มสดเอาชนะน็อกคู่ชกในศึก ONE ลุมพินี 147 เมือ่ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เผยคลิปบุกไปให้กำลังใจ ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม ถึงบ้าน พร้อมอัพเดทอาการบาดเจ็บ โดยข้อความระบุว่า
“อัพเดตอาการ ตะวันฉาย น้องก็คือน้องรักเสมอ ไม่ต้องพูดอะไรกันมาก มีครอบครัวครัวที่มีความสุขกำลังใจดีขนาดนี้สักพักก็กลับมาได้แล้ว รอหน่อยอร่อยแน่ ให้กำลังใจตะวันฉายกันเยอะ ๆ นะ ซัพพอร์ตน้องเยอะกันนะ รู้เรื่อง ❤️🫂☺️😍 #ตะวันฉาย ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม