ทีมชาติไทย เตรียมอุ่นเครื่องจีน เหลือแค่คอนเฟิร์มวันฟาดแข้ง เผยต่อ ทาจิกิสถาน ส่งเทียบอยากลองของเช่นกัน อาจจะได้อุ่นเครื่องเพิ่มอีก 1 นัด

ทีมชาติไทย ชุดใหญ่ ภายใต้การคุมทัพของ แอนโธนี ฮัดสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวอังกฤษ-อเมริกัน ค่อนข้างแน่นอนแล้วว่าจะได้อุ่นเครื่องกับจีน ในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนมิ.ย. เหลือเพียงหนังสือยืนยันฉบับสุดท้ายเท่านั้น

สำหรับการอุ่นเครื่องครั้งนี้ไทยจะต้องไปเยือนจีนในช่วงฟีฟ่าเดย์ ระหว่าง 1-9 มิ.ย. ทั้งนี้ต้องรอความชัดเจนอีกครั้งว่าจะได้ลงสนามวัน เวลา และสถานที่ไหน ซึ่งความคืบหน้าเกือบจะ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว

นอกจากนี้ทีมชาติไทยอาจจะได้อุ่นเครื่องเพิ่มอีก 1 นัด เนื่องจากทาจิกิสถานได้ส่งหนังสือเชิญไทยไปทดลองทีมช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนมิ.ย. หากไทยตอบรับเท่ากับว่าทีมชาติไทยจะได้อุ่นเครื่อง 2 นัดช่วงฟีฟ่าเดย์ดังกล่าว ก่อนที่จะเข้าสู่ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน “เอเอฟเอฟ ฮุนได คัพ 2026” ที่จะฟาดแข้งเดือนก.ค.

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