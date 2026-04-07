สื่อเผย เชลซี เปิดรับข้อเสนอสำหรับ อเลฮานโดร การ์นาโช ปีกทีมชาติอาร์เจนตินาในช่วงซัมเมอร์นี้ และหวังว่าจะมีโอกาสขายเขาออกไป
การ์นาโช ย้ายจาก แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มาร่วมทีม เชลซี เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วด้วยค่าตัว 40 ล้านปอนด์ (ราว 1.72 พันล้านบาท) แต่ก็ยังไม่สามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นได้
นักเตะวัย 21 ปีรายนี้ทำไปเพียง 1 ประตูจาก 20 นัดในพรีเมียร์ลีก และ 7 ประตูจาก 36 นัดในทุกรายการ โดย 4 ประตูมาจากคาราบาว คัพ
นอกจากนั้น การ์นาโช ไม่ใช่การเซ็นสัญญาที่ได้รับความนิยมจากแฟนบอล และเขาก็ทำอะไรได้ไม่มากนักเพื่อเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อเขา แม้ว่าจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพบ้างก็ตาม
นักเตะชาวอาร์เจนตินารายนี้กำลังแข่งขันกับ เจมี กิตเทนส์ เพื่อแย่งตำแหน่งปีกซ้าย และทั้งสองคนที่เซ็นสัญญาเข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี้ต่างก็มีฤดูกาลที่น่าผิดหวังอย่างมาก
ล่าสุด “ไซมอน ฟิลลิปส์” กูรูลูกหนังระบุว่า เชลซี เปิดรับข้อเสนอสำหรับนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาคนนี้แม้จะอยู่กับทีมไม่ถึงซีซั่น และหวังว่าจะมีโอกาสขายเขาออกไป
ก่อนย้ายมา เชลซี นั้น การ์นาโช เคยได้รับความสนใจจาก นาโปลี และคงไม่น่าแปลกใจหาก เชลซี จะพยายามขายเขาออกไปเพื่อระดมทุนในการเสริมทัพผู้เล่นรายอื่น