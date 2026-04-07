สื่อเผย เชลซี เปิดรับข้อเสนอสำหรับ อเลฮานโดร การ์นาโช ปีกทีมชาติอาร์เจนตินาในช่วงซัมเมอร์นี้ และหวังว่าจะมีโอกาสขายเขาออกไป

การ์นาโช ย้ายจาก แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มาร่วมทีม เชลซี เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วด้วยค่าตัว 40 ล้านปอนด์ (ราว 1.72 พันล้านบาท) แต่ก็ยังไม่สามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นได้

นักเตะวัย 21 ปีรายนี้ทำไปเพียง 1 ประตูจาก 20 นัดในพรีเมียร์ลีก และ 7 ประตูจาก 36 นัดในทุกรายการ โดย 4 ประตูมาจากคาราบาว คัพ

นอกจากนั้น การ์นาโช ไม่ใช่การเซ็นสัญญาที่ได้รับความนิยมจากแฟนบอล และเขาก็ทำอะไรได้ไม่มากนักเพื่อเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อเขา แม้ว่าจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพบ้างก็ตาม

Soccer Football – FA Cup – Quarter Final – Chelsea v Port Vale – Stamford Bridge, London, Britain – April 4, 2026 Chelsea manager Liam Rosenior and Alejandro Garnacho celebrate after the match REUTERS/Jaimi Joy

 

นักเตะชาวอาร์เจนตินารายนี้กำลังแข่งขันกับ เจมี กิตเทนส์ เพื่อแย่งตำแหน่งปีกซ้าย และทั้งสองคนที่เซ็นสัญญาเข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี้ต่างก็มีฤดูกาลที่น่าผิดหวังอย่างมาก

ล่าสุด “ไซมอน ฟิลลิปส์” กูรูลูกหนังระบุว่า เชลซี เปิดรับข้อเสนอสำหรับนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาคนนี้แม้จะอยู่กับทีมไม่ถึงซีซั่น และหวังว่าจะมีโอกาสขายเขาออกไป

ก่อนย้ายมา เชลซี นั้น การ์นาโช เคยได้รับความสนใจจาก นาโปลี และคงไม่น่าแปลกใจหาก เชลซี จะพยายามขายเขาออกไปเพื่อระดมทุนในการเสริมทัพผู้เล่นรายอื่น

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เริ่มวันพรุ่งนี้ ถล่มยาวๆ 8 วัน กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฉบับที่ 2 ฝนตกหนักถึงหนักมาก เปิดชื่อจังหวัดไหนเสี่ยงบ้าง
2

ปมรักแรงแค้น หนุ่มใหญ่หัวร้อน ทำร้ายเพื่อนบ้าน ก่อนกลับมารัดคอภรรยา เสียชีวิตรวม 3 ราย
3

รถทัวร์กรุงเทพฯ–นครพนม เสียหลักตกข้างทาง เสียชีวิต 1 สาหัส 1 เจ็บกว่า 30
4

ตร.เรียกปรับ คนขับตุ๊กตุ๊ก รีดค่าโดยสารนักท่องเที่ยวรัสเซีย 4,000 บาท แต่ได้แค่ 400
5

กรมอุตุ เตือนฉบับที่ 3 ฝนตกหนักถึงหนักมาก เริ่มวันนี้ เปิด12 จังหวัด ขอให้ประชาชนระวังอันตราย
6

เนท เปิดภาพกับน้องณธีร์ ลูกชายของพ่อ ลั่นหนูทำให้พ่อรู้ว่าความรักคนเป็นพ่อยิ่งใหญ่แค่ไหน
7

หมอช้าง เปิดราศีดวงดีขึ้นถึงเวลาที่รอคอย 20 ต.ค. ดาวพฤหัสขยับ รายได้เพิ่ม ฐานะมั่นคง ดีทุกด้านเลย
8

คฑา ชินบัญชร เผยดวง 3 ราศีเฮงยืนหนึ่ง ดาวอาทิตย์ยกเข้า 18 ต.ค. เปิดทางเริ่มต้นใหม่อย่างโดดเด่น
9

แม่ใจสลาย ลูกน้อย2ขวบพลัดตกระเบียง จากคอนโดมิเนียม 8 ชั้น
10

ไม่รู้สะพานปิดใช้งาน พ่อแม่ลูก ขับเก๋งตกพังยับเยิน แฉ 3 ปีซ่อมไม่เสร็จ